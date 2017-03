NIVES OTKRILA ŠTO JE MOTIVIRA ZA DOBAR NASTUP: ‘Razmišljam o polugolim plesačima i da ću moći to pipkat’, dirkat’…’

Ove nedjelje Nives Celzijus postaje dobitnica četiri Grammyja, Olivia Newton John.

Iako nije pokazala oduševljenje ovim zadatkom, tvrdeći kako je Olivia za nju „dosadnjikava, presladunjava, prelignjasta te muzički neinteresantna“, Nives Celzijus priznala je čemu se najviše veseli. „Razmišljam o polugolim plesačima koji su jako zgodni i super građeni. Imam osjećaj da će me plesači dočekati u nekom polugolom izdanju i da ću ja moći to pipkat’, dirkat’.“ Nives će nastupit s pjesmom ‘Physical’, a na pozornici će izvesti i aerobik. „Ne znam koliko se mogu raspojasati, mada iskoristit ću ja tu priliku! Moram malo tu grubost istjerati iz svog glasa“, zaključila je Nives.

Grammyjem ovjenčan hit ‘Gettin’ Jiggy With It’ Willa Smitha izvest će Daniel Bilić. „Ja sam Will Smith samo što sam malo izblijedio“, otkrio je Daniel istaknuvši kako mu je rap jako blizak obzirom da ga je slušao kao dječak. Najveći izazov bit će mu, kaže, zapamtiti sav tekst, dok mu koreografija ne bi trebala predstavljati problem: „Kao da imam vaser vagu na ramenima i onda idem gore-dolje“, kazao je Daniel i otkrio kako će ući u transformaciju Willa Smitha: „To je čisto ubaci se u flow, znaj tekst, uživi se u ulogu i na kraju će to dobro izgledati.“

Nakon transformacije u Mladena Bodaleca iz Prljavog kazališta, Dalibor Petko ove nedjelje vraća se ženskoj transformaciji, a vidjet ćemo ga u ulozi španjolske pjevačice grupe Las Ketchup. „Oduvijek mi je bila želja popeti se na stol u minici“, našalio se Petko, a sada će mu se to i ostvariti, a zapjevat će pjesmu ‘Ketchup Song’ i izvesti čuvenu plesnu koreografiju. „Jedino očekivanje mi je da nekako savladam taj tekst. Nije nešto posebno zahtjevno. Koreografija je nešto, pa se primiš za glavu“, kazao je Dalibor i poručio: „Nadam se da ću ja proći bolje nego oni na Euroviziji. Očekujte spektakl!“

Mia Anočić Valentić priznaje kako nikada nije ljubila mornara, a u nedjelju će utjeloviti Ljiljanu Nikolovsku iz Magazina s pjesmom ‘Sve bi seke ljubile mornare’.

Osim ove sjajne četvorke vidjet ćemo još i Anu Gruicu koju očekuje dvostruka transformacija. Dok će na binu se pojaviti kao Boris Dvornik, hologramskim prikazom vidjet ćemo i njezinu transformaciju u Olivera Dragojevića. Ivana Mišerić postat će Jordana Knighta iz banda New Kids on the Block, Bojan Jambrošić postat će Nina Badrić dok će nas Mario Roth zabaviti hitovima grupe Gipsy Kings. Stručnom žiriju ove nedjelje pridružit će se u ocjenjivanju i prošlogodišnja kandidatkinja, Lana Jurčević.