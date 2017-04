NIVES CELZIJUS NIJE BAŠ ENTUZIJASTIČNA GLEDE TRANSFORMACIJE U SEVERINU: ‘Bojim se da bih mogla imati problem’

Ove nedjelje gledatelje očekuje treći po redu hologramski nastup u showu, a ta čast pripala je Ivani Mišerić kojoj je gljiva podarila duet Justina Timberlakea i Michaela Jacksona.

„Dupli izazov! Bila sam Britney Spears u prošloj, sad sam bivši dečko. Samu sebe sam dejtala”, zaključila je Ivana koja će na binu stupiti u liku Justina Timberlakea, dok ćemo njezinu transformaciju u kralja popa, Michaela Jacksona, vidjeti hologramski prikazanu. „Michael Jackson je čudak totalni bio i to mi se sviđa! To stvarno moram vrhunski plesati, vrhunski pjevati, imati vrhunsku masku, biti i kralj popa i Justin“, kazala je i najavila brutalan nastup s pjesmom ‘Love Never Felt So Good’.

Daniel Bilić ponovno je u šoku, a ovoga puta bit će Alka Vuica, za koju kaže da je jako zahtjevna. „To je onaj moj jutarnji glas, tako da ću prije emisije malo spavati sat vremena“, otkrio je Daniel kako će se pripremiti za nastup, a što se tiče koreografskog dijela, tu će se, kaže, osloniti na plesače. „Plesni dio ne znam, tu se nadam da će plesači odradit svoj dio. Ja ću plaziti po plesačima“, dodao je Daniel koji će nastupiti s Alkinom pjesmom ‘Ej šta mi radiš’.

RAŠIRITE RUKE, OVE NEDJELJE BOJAN JAMBROŠIĆ POSTAJE MIŠO KOVAČ: ‘Jednom u životu da i ja budem legenda’



Severinin hit ‘Paloma Nera’ zapjevat će Nives Celzijus, koja, priznaje, nije pretjerano entuzijastična glede transformacije u kolegicu s estrade. „Ja Severinu poštujem kao svoju kolegicu, ali ne znam, možda mi je najmanji izazov. To je neki žanr muzike najsličniji mome“, izjavila je Nives te dodala: „Dobro to sve poznajem i bojim se da bi upravo zbog toga mogla imati problem.“

Unutarnje borbe uoči svog nastupa kao Amy Winehouse ima Dalibor Petko, kojega muči uputa trenera da mora biti aktivan u tijelu, a ne smije se micati. „Veliki mi je ovo izazov zato što je Amy Winehouse bila stvarno sjajna pjevačica“, izjavio je Dalibor koji će nastupiti s pjesmom ‘Valerie’ te dodao: „Idemo probati!“

Kao pridruženi član žirija u goste dolazi voditeljica Mia Kovačić, koja će osim navedenih ocjenjivati i nastupe Bojana Jambrošića u liku Miše Kovača, Maria Rotha kao Patricka Swayzea, a vidjet ćemo i Miu Anočić Valentić kao Cesariu Evoru, dok će Ana Gruica nastupiti kao članica grupe Salt’N’Pepa.