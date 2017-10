NIJE SE NITI PRIJAVILA NA SUPERTALENT, A PROŠLA U FINALE: Pogledajte nastup koji je, za promjenu, pobrao same pohvale

Nakon što je u prvoj sezoni Supertalenta 2009. godine Antonia Dora Pleško osvojila srca gledatelja, osam godina nakon, ponovno je oduševila, a ovoga puta i osvojila zlatni gumb.

Iako je došla samo bodriti prijateljicu Lorenu Bučan, Igorovom i Reneovom intervencijom, koji su bili u dosluhu s majkom, Antonia Dora samo se našla na pozornici kada je krenula matrica te nije imala druge, nego ponovno zapjevati na pozornici Supertalenta.





Njezino pjevanje oduševilo je žiri, a Maja Šuput stisnula je zlatni gumb. „Zaslužila si ga! Mogla sam čekati još sto godina! To je to, nema dalje!” ponosna je bila Maja, a da je htjela i ona stisnuti zlatni gumb, priznala je Martina: “Antonia, skuhali su ti savršeno! Ja ću se s Majom Šuput malo kasnije obračunati jer mi je uzela zlatni gumb. Svaka čast i dobro nam došla u Supertalent!”

Antonijina prijateljica Lorena Bučan također je oduševila žiri izvevši pjesmu Elle Fitzgerald “Summertime”. „Ti si došla, ušla, pomela nas i, ma ne znam, fascinirana sam, bravo!“ poručila joj je Maja, a Martina je dodala „Mene su fascinirale one male improvizacije, fascinirala me fraza, fascinirala me jako lijepa boja glasa, malo manje me fasciniralo, ja to moram reći, masnije dubine, unatoč 15 godina i sigurnije visine, pa barem jednu tercu na kraju gore, trebala si. U svakom slučaju, izvrsna!”

Svojim glazbenim sposobnostima žiri je fascinirao i Niko Milan, koji je svojim nastupom s pjesmom ”Još uvijek sanjam da smo zajedno” želio poslati poruku bivšoj supruzi. Posebno emotivno nastup je doživjela Maja, koju je Niko uspio i rasplakati. „Ženo, slušaj i gledaj kakav frajer! To je to! To je frajer!“ zaključila je Maja, a Davor mu je poručio: „Vezano za emocije, rekao bih samo da je svaki kraj i novi početak. Da ne filozofiram, meni si bio dobar.”

Plesni, ali i ljubavni partneri Emil i Matea svojim nastupom uspjeli su prenijeti neviđenu energiju da im se žiri i cijeli studio dignuo na noge. „Prije mog komentara, volio bih reći kako ja nisam poznat kao neki dizatelj, a vama sam se ustao i pljeskao tako da vam i to nešto govori. Rekao bih da je ovo bila najplesnija akrobacija koju sam ja vidio. Nemam što za prigovoriti.“ poručio im je Davor, Martina je kazala kako su oni za nju apsolutni pobjednici showa, a Maja dodala: „Ja ne znam uopće kako opisati ovo. Ja ću vam sada najiskrenije reći, ne znam je li uopće smijem to reći, ali ovo je meni najbolja točka od svih točaka. Klanjam vam se, apsolutno fantastično!”

Ugodno iznenađenje osigurala je i sedmogodišnja Rita Sinanović svojim stepom. „Ja sam iznenađen ugodno. Lijepo si se pripremila i zaista si kao profesionalka. Mogu samo reći da ja inače trebam izbjegavati šećer, ali ti si bila odlična!“ poručio joj je Davor, a Maja je zaključila kako ima scenske pokrete kao da je već „sto puta nastupala na televiziji.“

Sa sjajnom koreografijom predstavila se i plesna skupina Megablast. „Doista je teška za pratiti, toliko se toga dešava, tako da zapravo čovjek od onog silnog mingla čezne za čistim formacijama i da vas se može pratiti koliko jeste sinkroni u pokretima. Svaka čast cure.“, poručila im je Martina dok je Davor komentirao: „Svakako ste nam priuštili show. Bilo je dijelova gdje se vidjelo da niste usklađeni, bilo je dijelova u koreografiji koji su imali smisla, bilo je vrhunskih izvedbi, bilo je malo manje vrhunskih.”, a Janko je dodao: “„Toliko rada i to se vidi! Nevjerojatno mi je da se na ovako malom prostoru netko nije polomio, toliko koordinacije“

Ostale nastupe možete pogledati ovdje: