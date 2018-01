NIJE BILO LAKO GLUMITI SAMANTHU: Kim Cattrall otkrila odvratne detalje sa snimanja vrućih scena u ‘Seksu i gradu’

Glumica je u popularnoj seriji glumila kontroverznu Samanthu, koja se u svakoj epizodi barem jednom seksala.

Kim Cattrall najviše se pamti po ulozi seksi Samanthe iz kultne serije Seks i grad. Glumica je za seriju snimila više od stotinu scena seksa, čime je pomaknula granice. Iako je rekla da više ne želi igrati kontroverznu Njujorčanku, ipak voli prepričavati situacije sa snimanja. Tako je prošle godine rekla da je voljela tu ulogu.

“Nekad sam se pitala ‘kako ću, do vraga, izvesti tu pozu?’ Ali, voljela sam svoj lik jer je ona išla korak dalje, tamo gdje još nijedna žena nije kročila. Bila je starija, iskusnija, ako me razumijete”, rekla je tada Cattrall. Sada je, pak, otkrila da je na snimanjima znalo biti vrlo neugodno.

“Snimali smo scenu u kojoj je on bio gore, no odjednom se srušio na mene i glasno prdnuo. Skamenila sam se i zapitala se je li to učinio namjerno. Nije mi bilo jasno što se dogodilo”, ispričala je Kim za Life Stories.



“Na kraju je ispalo da je tako naporno vježbao i bio na tako strogoj dijeti da nije jeo prije snimanja, zbog čega se onesvijestio, a usput mu je pobjeglo. Bilo je to zaista odvratno”, rekla je glumica. Nije otkrila o kojem je glumcu bila riječ.