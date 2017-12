GLEDATELJI SUPERTALENTA OPET SE OBRUŠILI NA ŽIRI ZBOG ODABIRA FINALISTA: ‘Nevjerojatno kakav izgubljen narod’

U finale ‘Supertalenta’ prošli su plesni par Emil i Matea te plesni studio Ritam zona, no gledatelji opet smatraju da je njihovi ukusi nisu bili ispoštovani, unatoč tome što su imali priliku glasati.

Naime, gledatelji su se obrušili na žiri, a posredno i plesni studio Ritam zona jer smatraju da je u finale umjesto njih trebao proći senjski slavuj Matej Prpić.

Komentatori na Facebooku smatraju da je žiri pogazio volju naroda jer u finale nije prošao mladi Matej pa tako Mateo na Facebooku piše o grupi Ritam zona: ‘Pa ovakvih skupina plesnih ima milijun, kakav je ovo talent majko sveta’. Alec je dodao: ‘Gdje je nas tamburaš Matej? Jeste vi normalni hrvatsko, pa dečko rastura, to je pravi supertalent …. nevjerojatno kakav izgubljen narod’.



Anita je napisala: ‘Lijepo plešu i tu se nema što prigovoriti. Ali, naučiti plesati u skupini može svatko a imati 8 godina onakav vokal i stav to se ne može naučiti i izvježbati. S tim se rodiš i to je talent’, a Dijana kaže: ‘Katastrofa i nepošteno!!Mali je bio deset puta bolji!!Žiri me razočarao totalno! 👎 👎 ‘.

Matej sažeo problem riječima: ‘Meni samo jedno nije jasno..ako već publika zove i tak si nabijaju račune, zašto onda na kraju žiri bira između dvoje?? A i prema glasovima na kraju se vidi za koga je publika najviše glasala… I Matej koji stvarno predobro pjeva, ne ide u finale… stvarno bez veze i jedna velika sramota.’

Josip pak kaže: ‘Ovo je jedna velika namještaljka, žao mi je ovih talenata koji su stvarno zaslužili proć.Al kad imaš dobru vezu možeš što hoćeš!!’, a Marijana je zaključila: ‘ Okrenula sam emisiju danas samo zbog malog Mateja… inače ne gledam ove namještaljke odavno… i onda 50 našminkanih skakavaca koji su vježbali točku mjesec dana (i to zovu talentom) prođu u finale pored malog koji s 8 godina ima glas da se slediš i koji je imao 5% vise glasova publike… bez obzira sto je ovih 50 i imaju rodbine i prijatelja ko jedno manje selo. Bravo! Ne da neću vise pogledati ovaj jad od emisije nego ću i program nove tv obilaziti u širokom luku! Klasična situacija u ovoj slučajnoj državi!’