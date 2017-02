Za svoje riblje jelovnike natjecatelji showa ‘Tri, dva, jedan – kuhaj’ nisu dobili ovacije od žirija. Već su se na samom početku kuhanja vidjele greške, najviše kod obrade riječne ili morske ribe, što je žiri strogo kažnjavao lošijim ocjenama. Međutim, kod pojedinih se natjecatelja ipak vidio napredak, pa su se zahvaljujući svojim prvim ‘sedmicama’ popeli za koji broj na tablici ukupnih ocjena. No, većina ih je podbacila s morskim delicijama, baš kao i Ana i Tin koji su se zbog toga žestoko posvađali!

Moira i Zdravko odlično su se snašli u zadatku u srijedu uvečer, pa su za dva glavna riblja jela dobili najbolje ocjene – ukupno 21 bod, dok su svega 11 bodova dobile Sara i Anna za svoju verziju brudeta od škampi i njoka. Ozana i Katarina žiriju su, pak, servirale sirovi losos i kiselu blitvu, a neuspjela poširana jaja i jelo „bez priče“ u kojem dominira loše ispečen losos i rikola koja ispada s tanjura, čini se, bili su glavni krivci za neviđenu dramu na setu!

„Ja se ne mogu osloniti na Tina, da on kuha. A, s druge strane, ja ne mogu istovremeno pohat ribu, peći losos i poširati jaja. Žao mi je, ali šta je , tu je…“, izjavila je Ana nakon što je njoj i njezinom partneru Tinu žiri dodijelio svega 12 bodova.



„Mislim da je Ana po prirodi živčana, pa je i danas takva bila. Svatko od nas je imao svoj zadatak, a ja sam svoj ispunio. Ona je raspoređivala zadatke. Ali, ako ne vjeruje u mene, da ja ne mogu odraditi to što ona traži, onda ja tu ne moram biti. Ionako sam ja zvijezda ovdje, tako da, Ana – uživaj!“, odbrusio je Tin svojoj partnerici pred kamerama dodajući kako se u show nije prijavio zbog nagrade, već kako bi se zabavio i pritom naučio nešto novo o kuhanju. U bijesu je napustio sobu za izjave i vratio se na set, dok je Ana nastavila:

„Svjesna sam da on ne zna kuhati koliko i ja, ali očekujem suradnju i poštovanje, na kraju krajeva. Ja nisam magarac i imam 31 godinu i neće se nitko sa mnom zafrkavati. Ako je svjestan da je spor, neka onda vježba.“

I žiri je zanimalo što se dogodilo između njih dvoje, pa su Tin i Ana svoju prepirku nastavili i u studiju. Ivan Pažanin je pokušao smiriti situaciju, no Tomislav Špiček je odlučno zatražio nastavak snimanja ocjenjivanja.

„Idemo dalje! Ja ću vrlo brzo srediti ovakva prepucavanja… Na Ani i Tinu se ne vidi da se ne podnose, pa me ovo malo iznenadilo. No, potrudit ću se to smiriti!“, kazao je Špiček, koji ne trpi trzavice u kuhinji.

Ana i Tin imaju vremena za pomirbu jer u novoj epizodi kulinarskog showa „Tri, dva, jedan – kuhaj!“, koja se emitira u četvrtak, 2. večljače u 21:15 sati na RTL-u, kuhaju najbolja dva para – Moira i Zdravko protiv Natali i Hrvoja!