NEVENKA JEDVA ČEKA SINČIĆA, ALI FALE JOJ KAMERE: ‘Žao mi je što neću biti u novoj sezoni ‘Ljubavi na selu’, ali tko zna…’

Zadnjih sedam sezona dokumentarne sapunice Ljubav je na selu bile su za pamćenje, no ovi trenuci ipak su priča za sebe…

Mnogi su ljudi proživjeli zvjezdane trenutke, koje će zasigurno pamtiti čitav život, a RTL je te trenutke odlučio obilježiti specijalnom emisijom. U večerašnjoj emisiji prisjetit ćemo se 26-godišnjeg Mihaela Sklizovića i njegove zaručnice Sare Hrnčić, para koji se upoznao, zaljubio i zaručio u emisiji Ljubav je na selu, a danas odgajaju svog jednogodišnjeg sinčića Bornu.

NEVE JE TRUDNA! ‘Zvone je napravija šta nije smija. Prvo sam mislila da su mučnine od bureka za doručak koji mi on kupuje’

Iako se par nije još vjenčao, proživljavaju najsretnije trenutke.



„Svima bih preporučila da se prijave u emisiju, pišu pisma ukoliko im je netko ‘zapeo za oko’, jer je to uistinu jedno predivno iskustvo. Naposljetku, ni sami ne znate hoće li baš ta osoba biti ona prava,” kaže Sara.

Osim Mihaela i Sare, gledatelji će se prisjetiti zgoda u kući simpatičnog Gorana Žige, najpoznatijeg brka cetinskog kraja, ali i Nevenke Bekavac, koja je dvije sezone za redom tražila svoju pravu ljubav. Iako ju nije pronašla u emisiji, popularna Neve, nakon duge potrage za pravom ljubavi, uplovila je u bračnu luku sa svojim odabranikom, Sinjaninom Zvonom Petričević, s kojem čeka sina, malog alkara.

„Mislim da će se sin zvati Tomislav. To je pravo hrvatsko ime i sviđa mi se. No, da ne čekam dijete, sigurno bi se opet prijavila u novu sezonu emisije. Moram reći da mi je žao što neću biti u osmoj sezoni, no tko zna…“, zagonetno će Neve.

Osim Neve, bivša farmerica Sandra Blažina također je tražila ljubav u zadnje dvije sezone, te joj se u posljednjoj i sreća nasmiješila, jer je upoznala Tina Mirta. Preporuku za prijavu u emisiji dala je i svom bratu Dinu Blažini, koji je ugostio tri djevojke u rodnom selu Durlince.

Prošlogodišnju sezonu, definitivno je obilježio i fatalni 31- godišnji Alojz Kanceljak. Iako se Alojz, ili kako ga još zovu ‘Zagorski Putin’, pred kamerama showa Ljubav je na selu zaručio s krojačicom Snježanom Strugar, trenutno uživa u sretnoj vezi s 18-godišnjom Monikom Peček.

Tijekom sedam sezona popularne emisije ‘Ljubav je na selu’ mnogi su parovi razmjenjivali nježnosti, po tko zna koji put svojoj voljenoj osobi rekli ‘volim te’ i zaprosili ih, a neki su na odlasku s imanja ispustili i pokoju suzu.

Da pravi parovi opstaju i da ih čeka dug put u potrazi za srodnom dušom, najbolje znaju bivši farmeri i farmerice emisije ‘Ljubav je na selu’, a na kakve su prepreke oni naišli u tom putu i koje su zgode i nezgode obilježile naše kandidate, ne propustite doznati u večerašnjoj specijalnoj emisiji, u 21:25 sati, na RTL-u!