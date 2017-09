NET.HR DOZNAJE: ‘Potjera’ u novoj sezoni uvodi četvrtog lovca, evo kada ćete moći vidjeti novo lice u fotelji

Urednik Potjere je za Net.hr otkrio da će nova sezona popularnog kviza dobiti pojačanje.

Popularni HRT-ov kviz Potjera dobit će novu, petu sezonu, a urednik Igor Grković je za Net.hr otkrio veliku novost: lovci Dean Kotiga, Morana Zibar i Krešimir Sučević-Međeral će dobiti pojačanje.

“Potjera će dobiti još jednog lovca. To je naš svojevrsni dar gledateljima. Već imamo nekoliko ljudi u užem odabiru s kojima su u tijeku dogovori, probe, no još ne znamo tko će to biti”, rekao nam je Grković te dodao kako bi gledatelji novo lice u fotelji mogli vidjeti već prije Nove godine.

Ekipu kviza jako je potresla smrt omiljenog lovca, legendarnog kvizaša Mirka Miočića, koji je preminuo 15. svibnja u zadarskoj Općoj bolnici u 61. godini. Njegovo zadnje pojavljivanje na televiziji bilo je nekoliko dana prije smrti, 9. svibnja, kada se telefonski uključio u slavljeničko 500. izdanje kviza.