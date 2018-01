NERADIN ZA NET.HR: ‘Ovo je prava istina o pedofilskom skandalu zbog kojeg sam izbačen iz BB-a, mislim da mi je sve namješteno’

Makaranin tvrdi da nije slao poruke maloljetnoj djevojci, za što ga tereti Županijski sud u Rijeci. Za Net.hr je ispričao o čemu je zapravo riječ i zašto RTL-u nije spominjao da se protiv njega vodi proces, iako je po ugovoru trebao.

Aleksandar Neradin je izbačen iz Big Brother kuće manje od 24 sata nakon što je u nju ušao, nakon što je u javnost procurilo da se protiv njega vodi proces na Županijskom sudu u Rijeci koji ga sumnjiči za spolnu zloporabu djeteta mlađeg od 15 godina. Makaranin (32) tvrdi da sa slučajem nema nikakve veze te da se uopće ne radi o seksualnom odnosu s maloljetnom osobom, kako su mnogi zaključili i prozvali ga pedofilom. Zapravo je, tvrdi, optužen za stvaranje lažnog profila na kojem je razmjenjivao eksplicitne poruke i fotografije s maloljetnicom. Ni to, kaže, nije istina.

“Radi se o virtualnoj komunikaciji između dviju ženskih osoba, od kojih je jedna maloljetna, a za drugu se ne zna tko je. One su razmjenjivale škakljiv sadržaj, fotografije, i to su saznali roditelji maloljetne djevojke i prijavili slučaj policiji. Ispostavilo se da je taj drugi Facebook profil lažan i da mu se pristupalo s IP adrese odnosno rutera koji pripada mojim susjedima”, kazao nam je Aleksandar (32). Njegovi su susjedi, kaže, privedeni i ispitani te su, budući da kod njih nije ništa sporno pronađeno, pušteni.



“Za dva su mjeseca došli po mene jer smo prvi susjedi pa se sumnja da sam se možda ja spajao na njihov Wi-Fi. Policija mi je uzela sve stvari vezane uz telekomunikaciju: laptope, mobitele, tablete, kompjuter i nije pronađeno ništa vezano uz slučaj”, kaže Neradin. No, svejedno je osumnjičen i to zbog nekoliko fotografija koje su pronađene na njegovu računalu.

Sporne fotografije bacile sumnju na njega

“Pronašli su mi četiri fotografije iz pornića. Djevojke koje su imale seksualni odnos na tim pornićima jesu mladolike, ali definitivno nisu djeca. Teško je na internetu znati ima li netko 17 ili 19 godina, no ne vjerujem da u porno-filmovima glumi netko tko ima manje od 18 godina. Policija je to okarakterizirala kao dječju pornografiju i zato sumnjaju da imam veze s ovim slučajem”, kaže Nerudin, dodavši da se nikad nije spajao na mrežu svojih susjeda: “Po riječima susjeda, ona je uvijek bila zaštićena, a oni su i rekli policiji da ih nikad nisam tražio šifru”.

Čeka, kaže, suđenje kako bi mogao dokazati da je nevin. Tvrdi da je uređaj na kojem su pronađene sporne fotografije kupljen četiri mjeseca nakon spornog dopisivanja, za što ima i račun koji to dokazuje. Ima i svjedoka koji je potvrdio da je u doba kada su slane poruke bio s njim. Od firme u kojoj radi, Makarskom komunalcu, dobio je ispis radnog vremena po kojem se vidi da ni u jutarnjim satima nije mogao slati sporni sadržaj.

“Čini mi se kao da mi netko smješta, nije u redu da mi se na osnovu četiriju, pet slika iz pornića događa ovakvo nešto”, kaže Aleksandar. Tvrdi da se nikada nije ni čuo ni vidio, a ni dopisivao s maloljetnicom iz procesa koji se protiv njega vodi.

“Misterij je tko se spajao, ali nisam ja. Navodno postoji neki mobitel koji se spajao na mrežu, a koji je nepoznat svima. Nemam uvid u to tko je još osumnjičen, znam samo za svoje susjede jer smo bliski”, kaže Neradin te dodaje da se na mrežu mogao spojiti bilo tko.

Proces nije spomenuo jer to nije smatrao važnim

RTL-u nije spominjao sudski proces jer nije mislio da je to važno, s obzirom na to da je riječ samo o saslušanjima.

“U Big Brother sam se prijavio bezveze. Prošao sam castinge i, kako nisam imao sudske pozive, mislio sam da je to to. Nisam to smatrao važnom točkom koju trebam reći RTL-u jer da jesam, ne bih se usudio ući u kuću. Nisam mislio da će se stvari tako odviti. Koliko sam shvatio, bilo je važno da nisam nikada kažnjavan, nisam mislio da će izbiti takav skandal. Nakon što sam bio na zadnjem ročištu, bio sam primljen u BB i nisam htio napraviti neku scenu. Mislio sam, ponovno će me zvati na sud za šest mjeseci, zašto ne bih za to vrijeme tri mjeseca bio u Big Brotheru. Da sam znao da je to tako ozbiljna situacija, ne bih se prijavio u show”, objasnio je.

Čim su saznali da je Aleksandar bio na ročištu u Rijeci, iz produkcije su ga pozvali da objasni o čemu se radi. Izbačen je iz kuće, no s RTL-om se, kaže, rastao u dobrim odnosima.

Nazvao se hakerom

Po mišljenju gledatelja, Neradinu u čitavoj priči nimalo ne ide u prilog to što je u videu kojim se predstavio naveo da je haker.

“To sam rekao samo da bi bilo interesantnije, to nema veze za stvarnošću. Da je to istina, kod mene bi bili pronađeni softveri za tako nešto. Za takve stvari treba biti maher. Iz iskustva znam da se neke stvari ne mogu napraviti. Primjerice, provaljivanje Facebook profila – to su priče za malu djecu, to nije samo tako. U videu sam rekao da sam haker kako bih bio što zanimljiviji. Ne možete doći na televiziju i reći ‘ja sam nesposoban za sve’, treba imati zabavnu priču”, objasnio je Aleksandar.

Isto je tako, kaže, napuhano i da je grobar. Zapravo, kaže, samo povremeno pomaže na groblju i to prilikom velikih sprovoda.

Ima djevojku – punoljetnu

Kao jedan od dokaza da nije pedofil, Neradin navodi i činjenicu da ima djevojku. Ona mu je, kaže, podrška u cijeloj priči.

“Ima 26 godina, iz Splita je. Zajedno smo šest mjeseci i odmah sam joj sve ispričao, u kakvoj sam se situaciji našao. Sve zna i podržava me u svemu. Sada kada sam izašao, svi koji me poznaju me podržavaju, nemam nikakvih problema ni na poslu ni među prijateljima”, rekao nam je Aleksandar.

Pitali smo ga i kako je njegova djevojka reagirala na to što je u videu kojim se predstavio rekao da je spavao sa 160 žena. Priznao je da je brojka zbog showa malko napuhana.

“Imao sam puno žena, ali koliko, ne znam. Moja je djevojka je upoznata sa svime i kaže da joj je najbitnije kakav sam prema njoj. Što sam prije radio joj nije važno, kao ni meni”, kaže Makaranin.