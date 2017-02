NEKAD SE ‘ISPLATI BITI MUSAV’: Kristijan i Martin pobijedili u sukobu titana iako su se beljili Špičeku

Kristijan i Martin pobijedili u sukobu titana, usprkos tome što se jedan beljio Špičeku, a drugi pacao steak „na pari“.

Kristijan i Martin su dobro nasmijali žiri svojom izvedbom pacanja T-bone steaka, no u večerašnjem sukobu titana ipak su odnijeli pobjedu. S 59 bodova bili su za dlaku bolji od suparničkog para, Sanje i Željka, koji su za svoja jela zaradili 58 bodova, a nije im odmoglo ni to što se Kristijan beljio Špičeku. Bitka je bila neizvjesna do samog kraja, a u korist Istrijana presudila je Željkina ocjena.

„Moram priznati da sam baš želio ovu perilicu. Moram zahvaliti Kristijanu, dobro djelujemo kao tim, složni smo i dobro radimo. I prepustio mi je nagradu. Sad kad dođe kod mene sve će biti perfektno čisto i cure više neće morati prati suđe“, našalio se Martin koji je s Kristijanom svom timu cijeli sljedeći tjedan osigurao zvono kojim mogu bilo kada pozvati žiri i tražiti savjet u vezi s pripremom hrane.



Pobjednicima su čestitali i Sanja i Željko

“Nisam razočarana zato što je razlika samo jedan bod. Bili smo vrlo brizu jedni drugima“, kazala je Sanja, a Doris zaključila da se nekada „isplati biti musav“, aludirajući na desert, čokoladni mousse, koji je dečkima donio pobjedu.

Uz čokoladni mousse sa šumskim voćem, dečki su žiriju pripremili seljački omlet i fiorentina odrezak s prilogom, dok su Sanja i Željko servirali salatu od celera s gorgonzolom, puretinu s dimljenim sirom i umakom od šampinjona te kremu od mascarponea s mousseom od šljiva.

I ovoga tjedna kandidati nisu morali brinuti o ispadanju iz natjecanja, a hoće li tako biti i sljedećeg, doznajte već u ponedjeljak, kada se na RTL-u nastavlja gastro avantura.