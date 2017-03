NEDOVOLJAN TRUD STAJAO GA ISPADANJA IZ SHOWA: Marin je 16 sati pred kompjuterom zamijenio teretanom

Marin Delaš iz Osijeka, prvi je kandidat koji je jučer napustio show ‘Život na vagi’.

Odluku da Marin ispadne donio je njegov Plavi tim, uz razlog da se nije dovoljno trudio te da je mogao izgubiti i više kilograma. No, Marin nije tužan niti razočaran. Dapače, sretan je što je dobio šansu biti u showu i što mu se život promijenio na bolje.

“Nisam razočaran uopće, dao sam svoj maksimum i nastavljam skidati kile! Svaki dan sam u teretani, jedem zdravo, a ako tu i tamo i pojedem nešto nezdravo, idući dan na vagi imam kilogram manje, tako da je vježbanje jako bitno”, objašnjava Marin koji je do nedavno, po 16 sati, provodio sjedeći za kompjuterom igrajući igrice. Danas mu to, kaže, više ne pada na pamet. “Kompjuter sam zamijenio teretanom. Ako i sjednem za njega, ostanem sat, maksimum dva, ali igrice više ne igram. Sada mi je čudno da sam toliko vremena provodio pred ekranom i igricama koje su me zeznule u životu”, otkriva Osječanin.

MARIN U SUZAMA NAPUSTIO SHOW ‘ŽIVOT NA VAGI’: Hana poručila plavima: ‘Ja treniram samo s pobjednicima’



A dok su mnogi mislili da će mu ispadanje iz showa biti demotivacija – prevarili su se! “Ma kakva demotivacija! Prije bih rekao revolt da nastavim”, kaže Marin kojem je cilj sa 135 kilograma, s koliko je izašao iz showa, doći do 100. A iako je mnoge rastužio, budući da su mu prije izlaska iz showa potekle suze, objašnjava da su te suze bile više zbog toga što se neće moći družiti s dragim ljudima koje je upoznao nego zbog toga što je ispao.

A upravo ti dragi ljudi nastavljaju dalje. Pa će tako u večerašnjoj epizodi, koja je na RTL-u od 20 sati, kandidate dočekati prvi Veliki izazov. Davor zvan Grizli, iz Crvenog tima, ima ozlijeđeno koljeno, te će izostati s posljednjeg treninga, a Mario će mu savjetovati da ne sudjeluje u Velikom izazovu. Tako bez Grizlija kandidati stižu u veliki hangar gdje ih očekuju palete pune cigli. Zadatak svakog tima je što brže prenijeti po 5 tona istih, s jednog kraja hangara na drugi, što će kandidate šokirati. No, nagrada je vrijedna borbe – tim koji pobijedi osvaja minus 3 kile na skorašnjem vaganju!

Svjesni vrijednosti ove nagrade kandidati će se lavovski boriti za svoj tim ali moraju razmisliti što s ‘najslabijim karikama’ koje će ih sigurno usporavati. Ne bi li skinuli što više kalorija moguće, izmoreni kandidati odrađuju i posljednji trening prije vaganja. Od silnog napora nekima je zlo, dok neki uspijevaju čak i zaspati, a naoko najslabije karike postaju sve jače.

Zbog straha od vaganja, treningu se ipak priključuje i Davor. Na vaganju je tijesno pa će možda upravo tih 3 kilograma prednosti osvojenih na izazovu odlučiti o pobjedničkom timu ciklusa, što će gledatelji saznati večeras od 20 sati na RTL-u.