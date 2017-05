NATJECATELJICE ŽICALE PROLAZ DALJE: ‘Osušilo mi se grlo. Cijelo jutro ga močim, ali ništa nije pomoglo… Pustite me’

Iako su se Dorotea i Petra pokazale u najboljem svjetlu i otpjevale najbolje što znaju i umiju, tročlani žiri showa Zvijezde ipak nije mogao donijeti jednoglasan sud za prolaz u nastavak natjecanja. Stoga su natjecateljice odlučile tu napetost oko još jednog glasa razbiti – moljakanjem.

Dorotea Presečan (18) iz Zagreba je pred Tonyjem, kojeg izrazito cijeni i čijeg se komentara najviše pribojava, Majom Bajamić i Goranom Lisicom Foxom otpjevala pjesmu Read all about it Emeli Sande. Iako su joj članovi žirija rekli kako je tijekom izvedbe imala problema s tempom i intonacijom, Dorotea jednostavno nije htjela čuti kako nije zadovoljila njihove kriterije te sklopila ruke u znak molitve.

„Osušilo mi se grlo. Cijelo jutro ga močim, ali ništa nije pomoglo… Molim vas! A dajte, pustite me… Potrudit ću se, dat ću sve od sebe u drugom krugu… Obećajem vam! Najozbiljnije, ja ću se potruditi, znam da mogu bolje…“, kazala je Dorotea, no žiri nije imao milosti.

Zato prema Petri jest

Sličnu taktiku imala je Doroteina sugrađanka Petra Zadro (28) koja je pred Tonyjem, Massimom i Remi otpjevala Adelinu Rumor has it. Massimo je bio zadovoljan Petrinim brzim vibratom, dok je Remi priznala kako su joj misli počele lutati nakon 10-15 sekundi Petrinog nastupa jer joj Zagrepčanka nije zadržala pozornost. I prije nego li je Tony rekao svoj sud, Dorotea se pokušala opravdati kako ona zna i bolje od izvedenog.

„Ja to stvarno s dušom pjevam, ali možda me pojela trema. Nadam se da ću dobiti priliku dokazati drugačije…“, rekla je Petra i tužnim osmijehom gledala Tonyja u nadi da će joj se smilovati i pustiti dalje. I bila je u pravu, jer je Tony na kraju vjerovao Massimovom instinktu.

Sumnjičava Marija

Za razliku od dviju Zagrepčanki, Marija Petračić (22) iz Ivanić grada, koja je otpjevala pjesme Lady Gage i Vanne, nije mogla vjerovati da ju je žiri pustio u drugi krug, pa je Tonyja, Massima i Remi ushićeno pitala da li se oni šale s njom, dok je Džon Gečević (23) iz Zagreba bez problema dobio tri glasa za prolaz dalje. Otpjevao je pjesmu All of me Johna Legenda, te svojim glasom očarao Maju.

„Lijepo pjevaš. Imaš lijep falset… Da imam 15 godina, rezala bih vene kad te gledam“, komentirala je Maja svu Džonovu „ljepotu“.

Lijepi Džon

Uz Mariju i Džona, u sedmoj epizodi prolaz dalje osigurali su i Sara Knežević (20) iz Zagreba, Martina Peko (18) iz Imotskog, Mihael Marjanović (18) iz Davora, Karmen Koljanin (19) iz Splita, te Andrea Hrelja (17) iz Žminja. Nažalost, zajedno s Doroteom, u drugi krug nisu ušli Nikolina Pelajić (19) iz Splita, Marin Stjepanović (20) iz Županje, Rafael Vid Batelić (18) iz Pule, Antonio Franjo Rešetar (17) iz Rijeke i Matija Tacko (19) iz Donjeg Miholjca.

Ne propustite posljednju audicijsku epizodu Zvijezda – sutra, u četvrtak, 18. svibnja u 20 sati na RTL-u!