NATJECATELJI ‘ŽIVOTA NA VAGI’ ZAVRŠILI U VOJARNI: Pred njima je težak tjedan, neki već poklekli pred vojnom disciplinom

Crveni tim mora odabrati koga između Kristine i Tomislava šalje kući. Kristini je jedini odabir bio Tomislav, baš kao što je i njemu jedina opcija bila Kristina.

Goran je odabrao Kristinu mada nije imao konkretan razlog za to, baš kao ni Sara. Destri je također svoj glas dala Kristini te joj tako presudila.

Iako je sretna što ide svojoj obitelji, Kristina je priznala da ipak žali što napušta Život na vagi. U kuću je ušla sa 104,7 kg, a napušta je sa 94,6 kg.

Kandidate je sljedeće jutro dočekala Marijanina poruka u kojoj im najavljuje da ih u novom tjednom zadatku čeka potpuno drugačiji izazov – moraju zajedno izgubiti 51,7 kg, točno onoliko koliko su izgubili na zadnjem vaganju, ali sada s dvije osobe manje. Ukoliko ostvare taj cilj, nema eliminacija na sljedećem vaganju.



Odmah po završetku Marijanine poruke u kuću je ušao vojni instruktor Branislav Utković i kandidatima dao 10 minuta vremena da pokupe svoje stvari i poslože se ispred kuće u vrstu. Destri nimalo oduševljeno nije dočekala taj zadatak jer ne voli autoritet i ne želi da se itko na nju dere. Kandidati su bili zbunjeni jer nisu znali koje stvari trebaju ponijeti i na koliko dana izlaze iz kuće. Dok su svi poslušno, pa čak i uz smijeh, prihvatili zadatak, Destri je i dalje protestirala zbog tretmana koji ima.

Instruktor Utković je pojasnio timu po dolasku u vojarnu da je njihova misija steći disciplinu jer su se zapravo kandidati doveli u stanje prekomjerne težine upravo zbog nediscipline. Kandidatima su dodijeljeni brojevi koji će vrijediti kao njihova imena dok su u vojnom tjednu, ali je Destri odlučno ustvrdila da ne želi biti broj jer ona ima ime i prezime te ju je instruktor zatražio da istupi iz vrste.

Na njegovo pitanje želi li nastaviti sudjelovati u zadatku ili će odustati, Destri je rekla da odustaje. Njezino istupanje je podržao i Goran te je smatrao da će i ostali kandidati učiniti isto, ali se to nije dogodilo. Ljube je ostala uplakana jer ju je muž ostavio, a i Goran je malo hladnije glave izjavio da mu je žao što je tako brzo reagirao.

Jelena je oduševljeno prihvatila zadatak te se nada da će potrajati što duže jer nema problem s autoritetom, a i ostatak tima nije imao previše zamjerki na tretman. Kandidati su odradili trening s instruktorom, a dobili su i obvezu pronaći neki kamen koji moraju svugdje nositi sa sobom, osim u vojarnu u kojoj će spavati. I dok većini nije bilo jasno čemu kamen služi, Tomislav je zaključio da je riječ samo o obvezi na koju moraju stalno misliti i taj kamen ne smiju izgubiti.

Kandidati su morali odjenuti vojne odore, napraviti krevete i složiti ormare, ali vojnički duh se kod muških kandidata nije probudio jer su kreveti i ormari bili poprilično neuredni. Prvo jutro u vojarni kandidati su morali naučiti tko je koji broj dok je instruktor pregledavao u kakvom stanju su ostavili krevete i ormare.

Goran je izrazio žaljenje zbog svoje ishitrene odluke te se odlučio vratiti u vojni kamp, a nakon isprike tim ga je prihvatio, ali ne jednoglasno. Josip, Paško i Mladen smatraju da svatko treba odgovarati za svoje odluke, a Goran je prošao nekažnjeno zbog svoje ishitrenosti.

Kandidati su morali odraditi trening u improviziranim ratnim uvjetima. No zadatak su odradili uglavnom smijući se te nisu pozorno slušali sve upute vojnog instruktora. Novi zadatak je mjesto radnje imao u šljunčari. Kandidati moraju napuniti vreće pijeskom i istresti ih ispod stupa na kojem stoje oznake s kilograma. Koju zastavicu uspiju dotaknuti, toliko kilograma manje moraju ostvariti na krajnjem vaganju. Dečki su preuzeli na sebe nošenje vreća jer su bile teške, a Mladen je kao bivši košarkaš bio zadužen za doskakivanje do zastavica s kilogramima. Zadatak su dosta jednostavno rješavali i na kraju su uspjeli skinuti devet od mogućih deset kilograma.

Kao pravi vojnici, kandidati su dobili naređenje da se moraju ošišati. Djevojke iz suosjećanja prema dečkima se mogu, ali ne moraju šišati, no Paško je na mukama. Uskoro se ženi te ne želi da ga šiša bilo tko, ali mora poštovati naredbu, zbog čega misli da će napustiti show. No, djevojke su ga odlučile spasiti te su velikodušno ponudile da se one ošišaju mašinicom umjesto njega.

