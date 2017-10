NATJECATELJI NISU ZNALI NITI PREPOZNATI PERAD: Mate poludio: ‘Masakrirali ste jadnu pticu, nije joj više bilo spasa!’

Perad je trebala biti lagan zadatak za natjecatelje kulinarskog showa „Tri, dva, jedan – kuhaj!“, no mnogi su se opekli u njezinoj pripremi. Silvijana i Marica te Đurđica i Matea mislile su da pripremaju patku, a Tihana i Nikola su isprva mislili da imaju fazana i svoju su pticu pustili da potpuno izgori.

Đurđici i Mateji, ali i Silvijani i Marici nije bilo smiješno onog trenutka kada im je Špiček otkrio da nisu pripremali patku, već gusku te da su to mogle vidjeti po njenim nožicama. A da su baka i unuka slušale Špičeka, ne bi sigurno dobile najlošije ocjene večeri. Ukupnih devet bodova navukle su zbog potpuno krivog recepta. Naime, napravile su kuglice od griza i sira koje nisu kuhale, a gusku su pripremale na potpuno krivi način.

„Danas nisu bile s hranom na „ti“ i opet tvrdim da je to zbog toga što se nisu dogovorile što će raditi i stalno su mijenjale recept, a to se tako ne radi!“, kazao je Špiček, razočaran što to pravilo stalno ponavlja.

MATE PREPLAŠIO NATJECATELJE: ‘Mislim da je ovo apsolutna katastrofa! Ovo je potpuno neprihvatljivo!’



„Zbilja nemam više što za reći jer stalno govorite ‘možda’ i ovo je poprilično loše sve skupa, sve vam je žilavo!“, dodao je Mate.

Tihana i Nikola također se nisu proslavili pred žirijem. Svojom su izgorenom patkom, za koju su u početku mislili da je fazan, potpuno izludili Matu.

„Oni su skroz masakrirali jadnu pticu, nije joj više bilo spasa!“, priznao je Mate s kojim su se složili i Mateja i Tomek. Žiri se usuglasio i odmah rekao da patka zaslužuje čistu nulu, a da ne ispadne sve tako crno, Mateja, Tomek i Mate pohvalili su njihov prilog. Brat i sestra zaradili su ukupnih 11 bodova.

Svijetla točka večeri

S druge strane, Silvijana i Marica, koje su također mislile da pripremaju patku, kuhale su ragu od guske, a za desert su servirale krušku s glaziranim mrkvama. Žiri je ostao oduševljen njihovom hranom, a Matu je najviše iznenadilo što su Zadranke servirale mrkvu kao desert, što, kako kaže, malo tko radi, a može biti izvanredan desert.

„Silvijana i Marica uvijek pripremaju nešto novo. Trude se osmisliti da bude nešto novo i ukusno, i to im je uvijek plus!“, objasnila je Mateja, koja uvijek jedva čeka vidjeti što su Silvijana i Marica pripremile. S Matejom i Matom složio se i Tomek, koji je rekao da mu je „vrhunski“ njihovo jelo. Bez obzira na to što Silvijana i Marica nisu znale što pripremaju, zaradile su visokih 26 bodova i time zauzele prvo mjesto na ljestvici s bodovima.

Iako je tim Šlamperaj imao danas prednost i mogao je iskoristiti zvono, svi su parovi bili lošiji od tima Marsonija.