NAPOKON OTKRIVEN MISTERIJ NJENIH BRADAVICA: Evo zašto je Rachel u ‘Prijateljima’ stalno pokazivala ‘frendice’

Obožavatelji kultne serije godinama pokušavaju dokučiti zašto su se Rachel Green uvijek nazirale bradavice kroz odjeću, a sada se napokon netko sjetio to pitati njezinu utjeloviteljicu, Jennifer Aniston.

Serija Prijatelji mnogima je jedna od omiljenih zbog brda dobrih fora i komičnih situacija, ali i zbog grudi glumice Jennifer Aniston. Naime, njoj su se u seriji stalno nazirale bradavice ispod odjeće, no nitko nije znao iz kojeg razloga.





Postojale su mnoge teorije: od toga da su producenti rezali rupe na Jenniferinim grudnjacima kako bi njezine grudi uvijek izgledale prirodno do toga da je nosila umjetne bradavice. No, nitko nije znao zašto su one uopće morale biti istaknute.

Misterij je odlučila otkriti sama glumica.

Aniston je objasnila da su producenti tim potezom željeli osnažiti žene i tako pokrenuli trend koji danas znamo kao ‘Free the nipple’ kojem su se priklonile brojne zvijezde poput Miley Cyrus, sestara Kardashian-Jenner, Andreje Pejić i brojnih drugih.