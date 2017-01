NAPOKON MU JE USPJELO! Jurkotić nakon dvije godine preveslao Milanovića i to zahvaljujući ovoj poruci

Zvao ga je dvije godine i nikako da ga nasamari, no napokon je uspio – i to zahvaljujući SMS poruci.

Nakon brojnih pokušaja, Davor Jurkotić iz popularne emisije U zdrav mozak je napokon uspio preveslati bivšeg hrvatskog premijera i bivšeg predsjednika SDP-a Zorana Milanovića, piše Novi list.

‘TIM OREŠKOVIĆ’ DRUGI PUT POSTAO OTAC: Jurkotić sina nazvao po švicarskoj valuti

Milanović je bio zaista tvrd orah, priznaje Jurkotić koji je do bivšeg premijera pokušavao doći dvije godine.



“Bilo je to jako teško iskustvo. Baš smo uporni, ali Milanović je još uporniji jer se nikada do sada nije javio na telefon. Doduše, nije se ni sada javio na poziv, ali je poruka učinila svoje. Sjećam se da smo zvali iz srbijanske Vlade, bio sam povratnik iz Amerike, visoki dužnosnik njemačke Vlade, ali nisam uspio. Sada je pao, konačno”, rekao je Jurkotić za Novi list.

Dobro se pripremio

Jurkotić kaže kako je do bivšeg premijera uspio doći zahvaljući Marku Russinovichu iz Microsofta.

“Pomogao nam je direktor u Microsoftu Mark Russinovich koji je porijeklom iz Hrvatske. Naravno, pomogao je posredno, jer s Milanovićem sam upravo ja bio Mark. Krenuli smo tako da je bivši premijer Milanović na svoj mobitel dobio poruku s našeg londonskog broja od Marka Russinovicha koji se želi čuti s njim”, ispričao je voditelj.

“Poruka je glasila ‘Postovani Mr. Milanovic, molio bih Vas da mi se sto prije javite vezano za jedan poslovni prijedlog. Mark Russinovich, Microsoft’. I upalilo je, Milanović nas je povratno nazvao. Zanimljivo je da se Milanović pripremio za taj razgovor te je znao gotovo sve o dotičnom Marku Russinovichu. Vidi se da se pripremio, odnosno da je koristio Google. Pohvalno u svakom slučaju”, smije se Jurkotić.

Dodaje i kako je jedan od razloga što je napokon ‘ulovio’ Milanovića taj što on sada ima više slobodnog vremena.

“Reći ću iskreno, ovog nam se puta posrećilo vjerojatno zato jer smo se dobro pripremili, ali i zato jer Milanović više nije premijer pa ima više vremena. Možda i zato jer se ovdje radilo o jednom poslovnom prijedlogu, a znamo da Milanović ima tvrtku za konzultantske usluge te da se planira baviti biznisom. Priča nam je bila top. Između ostaloga jer ga zove direktor iz Microsofta, a znamo čime se Microsoft bavi”, kaže Jurkotić.

Brodovi koji lete

Priča na koju je Milanović ‘pao’ zapravo ne uključuje Windowse niti išta slično, već brodove.

“Priča je bila da Microsoft pokreće brze brodske – katamaranske linije iz Dalmacije u Italiju. Da, nema veze s Windowsima, Xboxom i Officeom. Uglavnom, to je nešto između brodova i katamarana koji mogu jako brzo ploviti, a mogu i pod vodu, i letjeti i svašta. Sve ga je jako zanimalo. Ono, komentirao je kako su to baš moćni strojevi, da to puno košta. Moram ozbiljno reći da je Milanović pun dobrih ideja, pametan i da Hrvatskoj može biti žao što ga je izgubila. Ne govorim to samo na temelju službenog dijela poziva nego i onog nakon toga”, dodao je Davor.

Da je preveslan, Milanović je shvatio nakon desetak minuta.

“Tada sam već počeo pretjerivati pa sam počeo govoriti da ti brodovi u slučaju problema na moru mogu i poletjeti. E, tada je k’o iz topa rekao ‘U zdrav mozak, jeste me!’. No, i tada je bio jako simpatičan i drag. Moram reći da se pokazao kao pravi gospodin. Komentirao je naše ostale pozive političarima, pogotovo onaj s Vučićem gdje sam ja bio Milanović”, kaže Jurkotić.

Simpatični voditelj je otkrio i kako mu je teže ‘dignuti’ SDP-ovce nego članove HDZ-a.

“Zvali smo baš sve SDP-ovce, ali svi, gotovo svi su me jako brzo skužili. Većina su naši gledatelji, čak i fanovi. Moram tu izdvojiti Arsena Bauka, Branka Grčića i Gordana Marasa koji su baš fanovi. Tu moram izdvojiti i jednog HDZ-ovca kojeg smo zvali gotovo deset puta, ali je svaki put shvatio u prvih nekoliko sekundi. Bio je to Gordan Jandroković“, otkrio je Jurkotić.

