GROBAR IZ MAKARSKE IZBAČEN IZ BIG BROTHER KUĆE: Otkriveno da se protiv njega vodi sudski proces za pedofiliju

Aleksandar Neradin izbačen je iz BB kuće jer se protiv njega vodi sudski proces zbog pedofilije.

Aleksandar Neradin jučer je zbog svojih izjava ispao jedan od kontroverznijih natjecatelja Big Brother kuće, no njegova televizijska slava nije potrajala. Naime, Aleksandru se sudi zbog seksualnog zlostavljanja djece na Županijskom sudu u Rijeci. Iz RTL-a su objavili službeno priopćenje u kojem kažu: ‘Potpisivanjem ugovora s RTL-om, svi natjecatelji, između ostaloga, garantiraju da nisu kazneno gonjeni niti pravomoćno osuđivani. U slučaju povrede bilo koje ugovorne odredbe, pa tako i zbog povrede istinitosti podataka i jamstava, RTL ima pravo raskinuti ugovor. Navedeno vrijedi i za Aleksandra Neradina, koji nije više dio projekta Big Brother 2018’. Iako je moto ove sezone Big Brothera ‘tajne i laži’, čini se da je prevarena i sama produkcija.

Iz podataka dostupnih na stranicama Županijskog suda u Rijeci, vidi se da je Aleksandar optužen za kazneno djelo iz članka 158, stavka 5 koji kaže: ‘Tko izvrši spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju s djetetom mlađim od petnaest godina uz primjenu sile ili prijetnje, obmane, prijevare ili zlouporabom ovlasti ili teškog položaja ili odnosa zavisnosti djeteta o njemu’.



Jučer je u emisiji otkriveno da Aleksandar Neradin ima 32 godine i dolazi iz Makarske gdje radi kao grobar. U slobodno vrijeme Aleksandar, kojeg prijatelji od milja zovu Alex, obožava hakirati i provoditi vrijeme igrajući videoigrice. Smatra da je iznadprosječno inteligentna osoba. ”Danas su ljudi glupi k’o stup. Dok drugi u svoje slobodno vrijeme sjede po kavama ogovarajući kolege, ja sam netko tko shvaća stvari”, otkriva Alex.

”Ne vjerujem apsolutno nikomu, svi su me izdali i zato sam došao raditi tu gdje i radim, jer me nitko neće zeznuti, jer svi spavaju”, kazao je Makaranin koji se pohvalio i brojem žena s kojima je imao avanture za jednu noć. ”Svašta sam radio. Počeo sam raditi još dok sam bio dijete. Prodavao sam srećke za lutriju, a onda sam radio u jednom restoranu te poslije napokon ostvario želju da se zaposlim na brodu. Tu sam prošao sve što me zanimalo vezano za žene, i debele i mršave, i ružne i lipe, svakakve, i to mi je i bio cilj. Uglavnom, kada su se počele nagomilavati sve te žene, shvatio sam da se nekima ne sjećam ni imena i onda sam počeo zapisivati. Išlo je do nekih 140!”.