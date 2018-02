NAJZANIMLJIVIJI TRENUCI PRVOG TJEDNA: Red svađe, red smijeha – u BB kući je od samog početka turbulentno

Prvi tjedan u Big Brother kući bliži se kraju, a kandidati već pucaju po šavovima od vanjskog svijeta i iskaču iz kolosijeka.

Zbog nemogućnosti informacija, ali i ograničenja u svakom pogledu, zbijaju urnebesne i koji put neslane šale. Tako je protekao prvi tjedan u popularnoj reality showu, a mi vam izdvajamo šest trenutaka, koji su obilježili tjedan.

Svađa već drugi dan

Gledatelji će sigurno pamtiti drugi dan Big Brother kuće u kojoj je već došlo do nesuglasica i žestokih uvreda između Lucije i Antonije, ali i raspjevani duet Ane i Orkyja. Dok je Luka samouvjereno zavodio Renatu, Antonio je priznao da se zaljubio u Luciju, a „sudbonosno da“ izrekli su Dubravka i Marijan u tajnoj kući. Čini se da u Big Brotheru počinju rasti simpatije među stanarima, a kako će se razvijati situacije, ne preostaje nam ništa drugo već pratiti u novim epizodama od 20 sati na RTL-u!

Top pet izjava

Stanari su u BB kući tek tjedan dana, a svojim su izjavama već uspjeli do suza nasmijati sve gledatelje. Donosimo vam top pet izjava koje su obilježile prvih sedam dana boravka u najpoznatijoj kući u Hrvatskoj.

Prvi tjedan u BB kući protekao je u znaku parova i zlatnih propusnica, ali i brojnih svađa. Gledatelji tako zasigurno pamte prvu veliku svađu, onu između Lucije i Antonije, koju su, osim žestokih uvreda, obilježile i urnebesne izjave o šminkanju i fizičkome izgledu osebujne 23-godišnje Splićanke.

A dok su se jedni svađali, drugi su smišljali ljubavne strategije. Luka je tako cijeli tjedan samouvjereno zavodio Renatu, razbacujući se komplimentima, a i Anezi je na urnebesan način njemu pokušala dati do znanja kako se osjeća kad joj se on približi. No korak dalje ipak je otišao Antonio koji je Luciji, nakon samo tjedan dana, odlučio izjaviti ljubav.

Kako su izgledale najsmješnije izjave tjedna, pogledajte u videu!