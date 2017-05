NAJPOPULARNIJI HRVATSKI CHEF NAKON KRAJA KULINARSKOG SHOWA: ‘Sad sam izgleda javna osoba pa svašta pišu o meni…’

U intervjuu kojeg je dao novinaru Gordanu Vasilju, trenutačno najpopularniji hrvatski chef Ivan Pažanin progovorio je o netom završenoj četvrtoj sezoni vrlo gledanog RTL-ovog kulinarskog show-a ”3,2,1 kuhaj!”

‘Taj moment opuštenosti gdje su oni htjeli da smo mi svi prirodni, normalni, da zaboravimo na te kamere, to su dobili i to je ona draž svega i to je ono najbolje što ta emisija nosi. Ništa nije bilo namješteno, sve je bilo onako kako je, u onome trenutku kako nam dođe, komentiramo onako kako mislimo da je najbolje, ocjenjujemo kako mislimo da je najbolje, bez velike filozofije’, rekao je Pažanin.

‘Fantastično mi je kad ljudi pamte moje riječi’

Ivanovi komentari poput ”obavezno 2-3 kapi maslinovog ulja”, “fali li ta kremoznost”, ”ima li neko jelo ili nema ‘priču’, jer ako nema priču onda valjda nije ni jestivo?!”, postali su njegov zaštitni znak.

‘Meni je fantastično kako ljudi pamte te moje riječi. Ja sam rekao da sam takav kakav jesam, moj način izražavanja je takav kakav jest, ne bježim od njega, drugačije ne znam, ne želim i ne moram. I kad je šala u pitanju, rekli bi ‘Pažanin je rekao da fali kremoznosti, da fali onaj touch’. Eto odlično, stvarno sam zadovoljan, to mi je ludilo.’



Najpoželjnijeg chefa u Hrvata obasipaju pažnjom. Ima tu svega, od iskazivanja ljubavi do prosidbi. Jedna ga je pak gledateljica na društvenoj mreži nedavno optužila da flertuje s natjecateljicom Ozanom te da joj zato daje visoke ocjene.

‘Što da ti kažem, meni je to smiješno. Mogu pisati što god hoće, ja se na to ne ljutim, ljudi imaju svoje mišljenje. Normalno da to nije istina. Niti je to profesionalno niti bi to trebalo biti tako. Ja sam sad izgleda javna ličnost, javna osoba, to je njihovo pravo. Moje je da se ljutim, ne ljutim, da se smijem, ne smijem…’, dodaje Pažanin.

‘Prepucavanja sa Špičekom imaju svoju draž’

Naklonost gledatelja, Pažanin je dobio i dobrom zezancijom i međusobnim podbadanjem s kolegom Tomislavom Špičekom. Zagorski majstor za spravljanje čvaraka je u šali izjavio da ga Pažanin toliko ljuti da je smršavio 10 kilograma.

‘Kamo sriće da je smršavio 10 kila otkad se druži sa mnom, to bih najviše volio. Odlični smo, stvarno smo odlični, privatno smo fantastični, družimo se i razgovaramo puno. On je stvarno jedan simpatičan čovjek. I ta naša prepucavanja imaju svoje draži’, priča popularni kuhar.

‘Djevojka mi je u svemu podrška’

Iako su mnoge žene priznale da RTL-ov show gledaju isključivo zbog njega, njegovo srce pripada samo 26-godišnjoj menadžerici Andrei Koprčini. Evo s čime ga je osvojila lijepa Solinjanka s kojom je u dugogodišnjoj vezi.

‘Sa svime. Najbitnije su mi inteligencija, humor, način razmišljanja, način komunikacije, a ljepotu ne moram ni spominjati.’

Na Vasiljevo pitanje kako djevojka gleda na njegov televizijski angažman u Zagrebu, odgovorio je da mu je u svemu podrška.

‘Kako je meni to sve bilo interesantno, drugačije, novo i privikavanje, tako je bilo i njoj, ali to je sasvim normalno i bez njezine podrške nema smisla.’

Ljubav, kažu, ide kroz želudac pa je njegova Andrea prava sretnica.

‘Doma kad god mogu, kad god imam vremena, nešto skuham i to mi je drago. U svakom momentu kad mogu, to radim’, rekao je Pažanin.