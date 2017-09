NAJPLODONOSNIJA SEZONA ‘LJUBAV JE NA SELU’: Marijana otkrila da je spojila čak tri para

Dok će neki farmeri, u novoj sezoni dokumentarne sapunice Ljubav je na selu doživjeti velika razočaranja, drugi će nošeni novim osjećajima potpuno procvjetati!

Sudionici nove sezone Ljubav je na selu priznaju da im je emisija promijenila život te da nakon nje ništa u njihovim do sada usamljenim životima neće biti isto.

‘VEĆ IMAM KANDIDATE ZA SLJEDEĆU SEZONU’: Marijana Batinić fritulama i balonima najavila početak showa ‘Ljubav je na selu’

To je potvrdila i voditeljica Marijana Batinić otkrivši je li istina da je ova sezona urodila s najviše ljubavnih parova.



“Ne smijem otkriti o kome se radi, to će gledatelji vidjeti kroz emisije, no ovo je definitivno najplodonosnija sezona do sada. Čak tri para su se spojila”, prišapnula je Marijana tajnovito se smješkajući.

Hoće li ljubav planuti već pri prvim susretima koji će se dogoditi večeras ili će se farmeri i farmerica postepeno zaljubljivati, te hoće li gledatelji ove sezone svjedočiti i ljubavi na prvi pogled, gledatelji će saznati večeras na RTL-u.