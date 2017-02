NAJGORE OCJENE DO SAD: Špiček i Pažanin okrenut će NULE za sirovo meso!

Deset parova podijeljeni u dva tima večeras će se nezaboravno provesti na setu showa ‘Tri, dva, jedan – kuhaj!’, i to zahvaljujući novom zadatku.

Cirkuliranje po radnim jedinicama nekima će biti zabavno, dok će pojedine natjecatelje baciti u očaj. Najviše one koji će stati pred Željku Klemenčić, Tomislava Špičeka i Ivana Pažanina i za potpuno sirovo meso dobiti dvostruke nule na kuhačama!

Produkcija showa i članovi žirija dva su tjedna dopuštali natjecateljima da se zabavljaju dok kuhaju i pritom ponešto nauče. Međutim, došlo je vrijeme da se, sada već rutinski zadaci, malo zakompliciraju, odnosno podignu na višu razinu.

Tako će u ponedjeljak natjecatelje na radnim jedinicama dočekati novi zadatak zabavnog naziva ‘Vrtuljak’. Ime mu možda i jest zanimljivo i simpatično, ali njegova izvedba nije dječja igra. Naime, kandidati će unutar 75 minuta morati pripremiti jela iz unaprijed napisanih recepata, no strka i panika će nastati kada Doris zazviždi zviždaljkom! To će biti znak da se natjecatelji moraju premjestiti na radnu jedinicu ispred sebe i nastaviti kuhati ‘tuđe’ jelo.

Setom će se cijelo vrijeme čuti žamor, a natjecatelji neće prestati s postavljanjem pitanja – ide li umak s koprom u salatu ili se servira posebno, treba li grdobini skinuti kožu za brudet, ide li kruh u ćufte, a krušne mrvice u mesnu štrucu?

I dok će natjecateljima u timu Grad zadatak biti „fenomenalan“ i „zabavan“, pojedinci iz tima Selo se neće s time složiti. Aleksandra i Kristijan neće biti oduševljeni činjenicom da kod svakog ‘tuđeg’ jela nalaze nešto što treba nanovo ispravljati.

„Zadatak je ok, pokazuje kakvi smo u timskom radu i to nam ide. No, na pojedinim jedinicama vidi se da nešto fali. Morena i Nina zelje su izrezale na kockice kao za dinstanje, a zapravo treba na salatu. No, uspjet ćemo spasiti stvar jer imamo dva odbačena lista zelja…“, objasnila je Aleksandra ne znajući da je upravo Martin pokazao Moreni i Nini da zelje izrežu ‘na jako tanke listiće’. I Tin i Ana, te Sara i Anna imat će problema s ‘rotiranjem’ na radnim jedinicama.

„Imale smo situaciju s tijestom baš na svojoj radnoj jedinici. Napravila sam tijesto koje se, prema receptu, trebalo odmoriti. No, Martin i Kristijan su ga odmah išli motati u makarone. Onda su drugo tijesto radile Morena i Nina, no kada smo se nas dvije vratile natrag svojem receptu – nije bilo niti „m“ od makarona. U zadnjoj minuti sam morala improvizirati. Sreća pa smo imali dovoljno sastojaka i kipuću vodu“, objašnjava Anna kroz smijeh.

No, žiriju nije do smijeha! Potpuno sirov komad mesa na jednom tanjuru prelit će čašu njihova strpljenja pa će po prvi put ikad žiri dati dvije nule kod ocjenjivanja! Tko je tome kriv i tko će dobiti dosad najgore ocjene – onaj par koji je dobio recept ili onaj koji je ‘pekao’ meso? Odgovore ćemo doznati već večeras u 21:15 na RTL-u, u novoj epizodi kulinarskog showa ‘Tri, dva, jedan – kuhaj!’.