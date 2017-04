NAIZGLED LAK ZADATAK ZA NEKE JE POSTAO PRETEŽAK: Kandidate ‘Života na vagi’ čeka Veliki izazov i još stroži trening

Jutro nakon što je Mario napustio kuću, kandidate je dočekao novi zadatak, Veliki izazov – guranje bala sijena.

Današnji je zadatak kandidatima najvažniji do sada jer će timovi gurati bale sijena kako bi osvojili imunitet. Pobjednički tim je onaj čiji se igrači svi izredaju, a prvi stignu do cilja. S obzirom na to da je Vlatka imala jake migrene, a Mirjana problem s kralježnicom, one će preskočiti ovaj izazov.

SVI IZGUBILI KILOGRAME, OSIM DARJANA: Crveni tim pobijedio na vaganju iako je plavi imao tri kile manje

„Vlatka bi nam dobro došla u ovom izazovu jer je uporna i snažna, no morat ćemo bez nje”, kazao je Vedran. „Htjela bih se natjecati, no sigurna sam da bi me ukliještila kralježnica, a Mario me iz predostrožnosti ne pušta“, objašnjava Mirjana.



U ovom Velikom izazovu Marijana je napomenula da će treneri postati suci, ali protivničkom timu. Naizgled lak zadatak za neke je postao pretežak te ga nisu bili u mogućnosti izvršiti do kraja. Po prvi puta težina bi, u ovom izazovu, mogla postati prednost.