NA RTL-U KREĆE NOVI GLAZBENI SHOW! Talent će konačno moći pokazati oni s osebujnim životnim iskustvom

Novi RTL-ov glazbeni show „Nikad nije kasno“ počeo se snimati ovog tjedna, a voditeljsku palicu drže dva ponajveća imena domaće glazbene scene – Sanja Doležal i Joško Čagalj Jole!

I dok proslavljena pjevačica Novih fosila ima itekako bogato voditeljsko iskustvo, popularnom Joli ovo je prvi angažman takve vrste.

„Nisam nimalo dvojio hoću li prihvatiti ovaj projekt ili ne. Ekipa je odlična, Sanju poznajem iz glazbenih krugova i odlično funkcioniramo. Ona će mi u ovom showu biti i kolegica i mentorica“, kaže Jole.

Jednako entuzijastično projektu je pristupila i Sanja.



„Jako se veselim pjevačkom natjecanju za ljude u najboljim godinama. Veselim se jer su to ljudi koji su cijeli život iz ljubavi vezani uz glazbu, a dosad zbog raznih životnih okolnosti nisu imali prilike ovako velikom auditoriju pokazati kako lijepo pjevaju. Uz to što lijepo pjevaju, to su ljudi sa svojim ostvarenim životnim pričama i karijerama, za koje vjerujem da će dodatno zainteresirati naše gledatelje“, poručuje Sanja.

I ona i Jole slažu se kako će kandidatima osim glazbenog umijeća za pobjedu trebati još nešto!

„To je kao i u nogometu – ima puno dobrih igrača, ali samo je njih nekoliko zanimljivo širokim masama. Tako će i naši kandidati, osim pjevanja, morati imati neku posebnost, nešto po čemu će se izdvajati od drugih. Svi oni znaju pjevati, ali im je možda u životu nedostajalo i sreće i hrabrosti da uspiju. Sad je došlo njihovo vrijeme“, optimistično će Jole.

Kada bi se on morao predstaviti žiriju s nekom pjesmom kolegice Sanje, odabrao bi, kaže, pjesme „Reci mi tiho, tiho“ i „Milena“, dok bi Sanja igrala na efekt iznenađenja.

„Teško mi je odabrati koju bih Jolinu pjesmu zapjevala, ali vrlo često, kao prava Dinamovka, zapjevam ‘Nosi mi se bijela boja’“

U showu „Nikad nije kasno“ za titulu najboljeg borit će se 36 kandidata starijih od 45 godina, a svima njima cilj je impresionirati stalnog člana žirija, Tončija Huljića. Karizmatični kompozitor i glazbenik u svakoj će emisiji imati pomoć dva člana žirija koji dolaze iz raznih društvenih sfera i svi oni traže samo jedno – novu glazbenu zvijezdu koja će pokazati kako za ostvarivanje snova uistinu nikad nije kasno.