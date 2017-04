MOTIVACIJSKI TRENING RASPLAKAO KANDIDATE, DAMIR SE RASPAO: ‘Uspio sam zatvoriti ta vrata, nemojte ih ponovno otvarati’

U večerašnjoj epizodi Života na vagi došlo je vrijeme za glasovanje plavog tima koji mora jednu osobu izbaciti iz kuće. No prije toga Marijana je pročitala rezultate vaganja.

Plavi tim sada ima 995,4 kilograma, a Crveni tim 1062,3 kilograma.

Došlo je vrijeme za glasovanje. Nedjeljka je glasala za Marka, naglasivši da joj je jako žao i da zna da će izgubiti prijatelja i dobrog kuhara. Gabi je isto odabrala Marka, objasnivši da jednostavno nije mogla napisati Silvijino ime. Ana je nominirala Silviju te rekla da nema neki poseban razlog osim što s Markom provodi više vremena u kuhinji. Damir je nominirao Silviju rekavši da bi Marku ipak dao još jednu šansu. Darjan je isto nominirao Silviju, a Leonardov glas je bio presudan – nominirao je Silviju.

Silvija se oprostila od showa





Iako je otišla kući, Silvija je rekla da je zadovoljna svojim rezultatom.

“Izgubila sam pet i pol kilograma, i namjeravam nastaviti dalje kada dođem kući. Ja sam zadovoljna”, rekla je Silvija prije nego je napustila show.

Došlo je vrijeme za trening, a Sanja ih je odlučila poštedjeti žestokog treninga.

“Odradit ćemo pozdrav Suncu i rastegnuti kralježnicu i onda ćemo se lijepo prebaciti na kauč i napraviti kavice, vodice, doručak…”, rekla je Sanja svojem timu budući da je vidjela da su umorni.

Zabušavanje se skupo naplaćuje

Mario je svome timu rekao da mu je bitno da nema ozljeda kod njegovih.

“Želim da skineš šest kila do sljedećeg vaganja”, rekao je Mario Anti te dodao da će ih sve više i više puštati da vježbaju sami ne bi li ih pripremio za vanjski svijet.

Dok su se Sanja i njezin tim opuštali uz pozdrav Suncu, Mario i crveni tim krenuli su u novi tjedan s novim treninzima. Hanu je Mario poslao ponovno na stepenice, no ona je zabušavala, što je primijetila Vlatka, koja joj je odmah rekla da prestane izbjegavati stepenice. Potom su svi iz crvenog tima imali trening na stepenicama, što nije svima ‘sjelo’.

‘Debljina nema veze s hranom’

Nakon treninga na vrata im je pokucala Ana Bučević, motivacijska govornica i autorica dviju knjiga te im održala govor ne bi li ih potaknula da još više ‘zapnu’.

“Ovdje sam da vam pomognem da uživate u ovom procesu i da shvatite da se promjena događa kada si na promjenu spreman i da prihvatite vlastitu odgovornost”, rekla im je Bučević te dodala da je ona promijenila potpuno vlastiti život.

“Od samohrane majke, nezaposlene, s 25 kilograma viška, danas sam sretno udana žena, majka i kraljica”, ispričala im je Ana.

“Nema vam veze težina s hranom, debljina ima veze s emocijama”, kazala im je Ana. “Ja sam netko tko je prošao karcinom supruga dok sam bila u četvrtom mjesecu trudnoće. Nisam znala hoće li biti živ kada rodim naše dijete. Prošla sam neke od najvećih izazova života. Znate što je skidanje kilograma prema tome? Šala mala. Da vas netko sada pita biste li radije karcinom ili kilograme viška, što biste odabrali?”, rekla je Ana dodajući da im želi promijeniti pogled na život.

Damir burno reagirao

Damiru se nije svidjelo što ona govori te je ustao i otišao rekavši da su njezini problemi jako mali naspram njegovih i da ih ne želi slušati.

“Ja se moram maknuti odavde, mi smo gotovi za danas. Jer tvoji problemi su sitni za moje, i to što si ti prošla ništa me ne može naučiti nego samo slomiti do kraja, a to nećete gledati”, rekao joj je Damir.

“Htjela bih da popričate sa mnom minutu i da mi kažete što vam je izazvalo ovu reakciju jer ja ne znam vašu priču”, rekla mu je Ana.

“Uspio sam slomiti to što mi je žena umrla i zatvoriti ta vrata pa vas molim, nemojte mi ih ponovno otvarati”, rekao joj je Damir.

“Ta sličnost u kojoj netko ostane sam s djetetom, baš me pogodila, i zato sam se tako raspao”, priznao je Damir te dodao da se nada da će uskoro moći izbaciti taj teret koji još uvijek nosi.

Snaga zagrljaja

Kada su se vratili u dnevni boravak, Ana je zagrlila Nevena jer joj je, kaže, došlo, a onda se Ante našalio i rekao da i on treba zagrliti Anu. Kada ju je zagrlio Ana mu je rekla da je zagrli ponovno bez humora.

“Osjetila se ta energija kada sam je ponovno zagrlio i to je bilo stvarno nešto fantastično”, rekao je Ante.

Ana ih je zamolila da napišu sedam stvari koje bi voljeli da su čuli, a nisu. Vlatka i Katarina su prve odradile vježbu. Morale su zamijeniti papire i jedna drugoj pročitati što je ova druga napisala da joj nedostaje. Vlatka se rasplakala nakon što je Katarina pročitala njezine izjave, a Ana im je pokušala objasniti da su ego i duša dvije različite stvari.

I Gabi i Ana su emotivno doživjele zadatak, pa su i kod njih zasuzile oči, a nije nedostajalo ni zagrljaja. Marko je Hani odglumio tatu što je nju jako raznježilo te je na kraju vježbe rekla da se još više zbližila s njim.

Svi su odradili vježbu koja ih je emotivno dotaknula pa su u takvom tonu i otpratili Anu.

Nakon lijepog druženja, Sanja je pozvala Marka da treniraju jedan na jedan budući da Marko ima zdravstvenih problema, a Mario je u teretanu doveo Hanu gdje su odigrali partiju košarke.

“Hana je specifična, trudi se, bori se, radi sve više i više”, pohvalio ju je Mario, a Hana mu nije ostala dužna: “Moram pohvaliti Marija jer me tjera iznad mojih granica”, zaključila je.