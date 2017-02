‘MOJE PRISUSTVO SMETA NEKIM KOLEGAMA’: Špiček napustio studio zbog Pažanina!

U utorak navečer žiri showa ‘Tri, dva, jedan – kuhaj!’ bio je iznimno darežljiv, ali samo prema onima koji su pokazali želju za učenjem.

Tomislav Špiček je u ‘zbrčkanom’ jelu Ane i Tina vidio napredak u samoj pripremi i prezentaciji jela, pa im je ‘poklonio’ osmicu, a istu je motivirajuću ocjenu Moreni i Nini darovao Ivan Pažanin!

„Dobile ste odličan komad ribe kojeg ste lipo na pari napravile. Ali dajte nam tu završnicu u jelu. To je taj začin, sol, papar, ta masnoća, maslinovo ulje koju tražimo. Vi to jelo morate podignit na viši nivo. Imale ste dobru kombinaciju sa strane s tom narančom. Još da ste napravile pesto od te kiselkaste kombinacije, da ste ga prolile po ribi, drugačija bi to bila dimenzija jela… Nemojte se bojati! Vi ste mlade cure i imate to u sebi! Volite kuhati! Idemo, podignite to na višu razinu!“, komentirao je Pažanin Morenin i Ninin bakalar kojeg su ostali članovi žirija deklarirali kao „bolesnički“.

ŠPIČEK NAŠAO DLAKU PA DOBIO I ‘HRANU ZA BOLESNIKE’: ‘Kad završim u bolnici, tražit ću vas dvije da mi kuhate’



Osim dlake, Špičekove oči primijetile su i Tinov i Anin trud i zalaganje. I on je u njihovom pilovu s mesom i čipsom od tikvica vidio svojevrsni skok u razvoju njihove kulinarske vještine, pa ih je također motivirao višom ocjenom, točnije osmicom.

Naravno, Špiček se pobrinuo da na setu bude zabavno – dobrovoljno je otišao s trga kako bi Pažanin ‘u miru’ mogao prokomentirati jelo Aleksandre i Kristijana. Napustio je svoje sudačko mjesto uz komentar kako njegovo prisustvo “smeta nekim kolegama jer ne mogu davati komentare“ i da će se „vratiti kada sve završi“. Pažanin je uz blagi smiješak i uzdisaj molio Špičeka da to ne čini.

„Molim te, vrati se da završimo ovo više!“, kazao je Pažanin te dodao kako bi Špiček lako mogao preuzeti voditeljsku palicu showa. „Slobodno stani na sred seta i imaj svoj show! Ako treba, ja ću se povući!“, nasmijao je Ivan cijeli studio te time potaknuo Špičeka da prizna kako nekad s namjerom Ivanu uleti u riječ kako bi ga zbunio.

Kristijan i Martin nisu trebali dodatnu motivaciju bodovima. Špičeka su oduševili svojim prženim somom pripremljenim prema receptu Kristijanove majke, dok se Ozana baš i nije proslavila svekrvinim receptom za Samoborski kotlet. Djevojke već sutra imaju priliku za popravak – u novoj epizodi showa ‘Tri, dva, jedan – kuhaj’ u 21:10 sati na RTL-u.