‘MIČI RUKE’: Manekenka istukla voditelja u emisiji uživo nakon što ju je bez pitanja besramno počeo dirati po goloj guzi

Nemoj razljutiti brazilsku manekenku jer će te prebiti u emisiji uživo…

Na jednoj brazilskoj televiziji došlo je do fizičkog okršaja nakon što je voditelj emisije demonstrirao na seksi Brazilki Rayssi Teixeiro Melo kako pravilno nanijeti kremu za sunčanje. Lijepa brineta pozirala je u tangicama i upozorila voditelja da joj ne dira stražnjicu. No on je ipak pretjerao pa joj je počeo senzualno utrljavati kremu na stražnjicu.

Prvi ga je put upozorila da je to njezina stražnjica i da ju ne smije dirati, no on se oglušio na upozorenje te je ponovno počeo utrljavati kremu na njezinu pozadinu. To je Rayssu izbacilo iz takta pa ga je ošamarila.





Program se nastavio, no bilo je očito da bi lijepa Brazilka u tom trenutku više voljela biti negdje drugdje.

Na kraju je otišla iz studija, nakon što mu je dobacila da je ‘klaun’.

Rayssa je inače prava zvijezda na društvenim mrežama, a ovaj njezin potez odobravaju i njezini pratitelji. “Bravo, curo. Definitivno si zaslužila poštovanje”, komentirali su obožavatelji.