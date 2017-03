MIA POBIJEDILA U ‘TVOJE LICE ZVUČI POZNATO’: Njen potez na kraju emisije razljutio fanove: ‘Gdje je toj ženi mozak?!’

Ne samo da je nalikovala na Sanju Doležal, već je Mia Anočić Valentić i zvučala poput nje te s najvećim brojem glasova za nastup s pjesmom Novih fosila ‘E moj Saša’ zasluženo odnijela pobjedu.

„Tako si slatka. Mia, ti si toliko zarazna, skinula si sve njezine pokrete, intonativno, glas, boja, sve. Super“, bila je oduševljena Sandra, a s njom se složila i počasna članica žirija Bojana Gregorić Vejzović koja je dodala: „Ja sam ostala ukopana zato što si cijelim habitusom skinula gospođu Doležal.“ Dok je Tomo pohvalio njezinu sjajnu transformaciju i nastup uz minimalnu protetiku, Goran je zamijetio da plesač koji je glumio Rajka Dujmića bio malo previsok. „Ako tako nastaviš, nema nam spasa, čestitam!“ zaključio je Goran na kraju. Nova TV će u Mijino ime iznos od 10 tisuća kuna donirati UNICEF-u.

Upravo je ta donacija izazvala brojne reakcije obožavatelja na društvenim mrežama, koji smatraju da je ona potrebnija nekim drugim udrugama. “UNICEF… Gdje je toj ženi mozak?! Straaašno… Pored svih naših udruga,ona odabere UNICEF, što reći”, komentirala je jedna obožavateljica, a drugi su se nadovezali: ‘Novac UNICEF-u, ima li ona išta u glavi?” “Kolike frke oko UNICEF-a… Imaju pravo donirati kome god žele”, zaključio je jedan obožavatelj.





Mario Roth ovoga puta bio je Danijela Martinović, a s nastupom s pjesmom ‘Volim barabu’ natjerao je publiku i žiri u smijeh. „Fantastično Mario, ti si toliko veseo uvijek tako da kako bi Sandra rekla: Ti si jedno čudo!“ poručio mu je Tomo, a Goran je zaključio da mu je ovo bila najbolja imitacija do sada u sezoni dok je Sandra komentirala: „Elegantno, prpošno, veselo… sve je tu, to je jedna mala Danijelica!“

Daniela Bilića ove nedjelje vidjeli smo u liku američkog repera Pitbulla s pjesmom ‘I Know You Want Me’. Bojana je zaključila kako mu je pjesma legla i kazala kako joj je bilo jako zabavno. „Ovo je bilo perfektno! Super si skinuo do zadnjeg titraja te facijalne muskulature. Vokalno je to bilo odlično!“ poručio mu je Goran te dodao da mu je jedino nedostajao„patološki egzibicionizam“. Tomu je Daniel impresionirao svojom pozitivnošću, a Sandra je priznala: „Tvoja erotičnost je probila čak i te naočale. Ovo je bio jedan rapidni skok na gore!“

Hit ‘Wannabe’ legendarne grupe Spice Girls izveo je Dalibor Petko i već samom pojavom na pozornici izazvao opće oduševljenje. „Ta samoironija je nešto najljepše kad čovjek na sceni pokaže! Ja sam bez komentara! Treba biti jako hrabar,“ poručila mu je Bojana, dok je Tomo kazao da je njegov nastup bio toliko zabavan da ne zna uopće da li je to legalno. Čestitkama se pridružio Goran zaključivši da je Dalibor kondicijski sve spremniji kako emisije odmiču. „Nadam se da ako naprave neku doping kontrolu da te neće uhvatiti na nekim asteroidima. Ja ti čestitam, super si bio,“ dodao je.

Nakon što se u prošloj epizodi Bojan Jambrošić s transformacijom u Jelenu Rozgu bodovno i nije baš proslavio, transformacija u jamajskog pjevača Omija s hitom ‘Cheerleader’ savršeno mu je sjela, a to je potvrdio i žiri svojim komentarima. „Što se tiče pjevanja ovo je apsolutno dvanaestica, sve je super, bravo”, pohvalila ga je Sandra, a Bojana je dodala: „Apsolutno si senzacionalan. Izvući taj vibrato nije lagano!“

Nakon dvije muške transformacije, Nives Celzijus ove nedjelje uživala je u liku Shakire. Izvela je pjesmu ‘Objection’, ali i otplesala tango, za koji joj je Goran komentirao da je mogao biti malo bolji te dodao: „Kada je tango prestao, sve ostalo je bilo dobro. Samom svojom pojavnošću ispunila si dvoranu, plesni podij i naša srca.“ Sandra joj je još jednom poručila da joj je iznenađenje ove sezone, no nije bila u potpunosti zadovoljna nastupom, a s njom se složio i Tomo. „Nives je mačkica, Shakira je tigrica. Da je bio drugi prohod bilo bi odlično, ovako je to bilo vrlo dobro,“ zaključila je Sandra.

Ana Gruica fantastično je utjelovila Ilana Kabilja s pjesmom ‘Kad nema ljubavi’. „Lijepo si taj nazalni nas stavila. Muška energija apsolutno, ja evo da ne znam da si ti. Glas si fino kontrolirala. Super!“ čestitala joj je Sandra, a Bojana je dodala: „Mi kao glumci znamo kako je teško skinuti nekoga tko nije poznat po nekoj gestikulaciji. Sjajno si odradila. Svaka čast!“

Na posljednjem mjestu na bodovnoj tablici našla se Ivana Mišerić koju smo ovoga puta gledali u liku frontmana grupe Kiss. Ivana je nastupila s pjesmom ‘I Was Made For Loving You’, a pohvale je, osim za nastup, dobila i za sjajnu masku. “Prvo si krenula iz jednog muškog tonaliteta i jako čvrsto si držala taj glas i svaka ti je fraza bila kontrolirana, čvrsto zacementirana što ustvari ovdje treba. Što me iznenadilo jer znam tvoj karakter, da si jako plaha i jako fina, tako da ova neka vrsta agresivnosti i arogancije je jako dobro napravljena,“ komentirala je Sandra.

U idućoj epizodi vidjet ćemo pobjednicu Miu Anočić Valentić u ulozi pjevačice grupe Black Eyed Peas, Marija Rotha kao pjevača grupe Guns’n’Roses, a Ivana Mišerić otpjevat će pjesmu grupe Ottawan, dok će Dalibor nastupiti kao pjevač grupe Prljavo kazalište. Posebno će zanimljiva biti transformacija Daniela Bilića koji će se transformirati u kolegicu Nives Celzijus, dok ćemo Nives gledati u liku Zvonka Bogdana. Ana Gruica postat će Katty Perry, a Bojana Jambrošića je na gljivi zadesio duet Jacquesa i Doris.