MEČ STOLJEĆA U TLZP-U: Nives Celzijus dolazi kao raspjevani Rocky Balboa: ‘Ovo me izulo iz cipela!’

Ove nedjelje očekuje nas nova doza zabave uz Tvoje lice zvuči poznato.

Jednog od najvećih akcijskih junaka krajem 80-ih i početkom 90-ih godina utjelovit će Nives Celzijus, a vidjet ćemo ju u liku legendarnog Rockyja Balboe, odnosno Sylvestera Stallonea.

„Nisam neki ljubitelj borbi tako da mogu reći da me ovo izulo iz cipela“, komentirala je Nives koja će za zadatak također imati i otpjevati soundtrack iz filma – Eye Of The Tiger grupe Survivor.

„Trebam biti napeta u pjevanju, ali bit ću napeta i u pokretima. Takva je uloga“, zaključila je, a hoće li uspjeti vjerno dočarati ovu boksačku filmsku legendu, ostaje nam za vidjeti.



Nimalo lagan zadatak neće imati ni Ana Gruica koja će pjevati na njemačkom jeziku. Riječ je o izvođaču grupe Dschinghis Khan.

„Bila sam šokirana, nisam imala pojam tko su“, iznenađeno će Ana. Osim što će pjevati na njemačkom jeziku, Ana će izvesti i najupečatljiviji ples svih vremena.

„Moram paziti na njemački izgovor, na količinu koreografije jer je komplicirana i da to dvoje uskladim.“ dodala je i priznala kako joj je ovo najdraža točka do sada.

Daniel Bilić također uzbuđeno čeka svoj nastup kao Rag’N’Bone Man.

„Totalno je fora lik. Super mi je njegova glazba i super mi je njegov glas“, kazao je, a nastupit će s pjesmom Human.

„To treba napraviti kako spada, a ne kako sam do sada radio“, odlučno će Daniel kojega čeka i velika fizička transformacija.

„Dao mi je savjet kako da dobijem na masi“, najavljuje.

Bojan Jambrošić je, kaže, radio na tome kako biti ljuta žena, jer ćemo ga ove nedjelje vidjeti u liku pjevačice grupe En Vogue.

„Nisam znao da je opet toliko komplicirana. Ja bih rekao da se spojila Beyonce, Mariah i Christina Aguilera u jedno.“ zaključio je Bojan, koji će nastupiti s njihovim hitom Don’t Let Go.

„Ovo nije moj stil pjevanja. Tražio sam Ivanu Husar da me zamijeni, ali neće.“, našalio se.

Ove nedjelje vidjet ćemo uzbudljive nastupe i Mie Anočić Valentić koja će se transformirati u Michaela Jacksona, Dalibor Petko postat će Lidija Bačić, Marija Rotha očekuje hologramski nastup s Montserrat Caballe i Freddiejem Mercuryjem, a Ivana Mišerić uprizorit će scenu iz filma Briljantin.