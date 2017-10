MARTINA TOMČIĆ ŠOKIRANA PLESOM MLADE VUKOVARKE: ‘To je poziv za parenje, tome nije mjesto na televiziji’

Tinejdžerica iz Vukovara je pokazala svoj talent, no on se nije svidio Martini koja se obrušila na nju. Operna pjevačica smatra da njezin nastup nije primjeren za prikazivanje na televiziji.

U sinoćnjoj emisiji showa Supertalent najviše je prašine podigla mlada Sarah Seifert koja je na svojoj koži osjetila otrovni jezik operne pjevačice Martine Tomčić.

Sarah (18) je na pozornici pokazala svoje umijeće twerkanja, no Martini se njezin nastup nije nimalo svidio pa je počela negodovati i pristisnula ‘X’.



“Hoće li se dogoditi još nešto, ili samo lijeva, pa desna jabuka, pa zajedno?”, komentirala je nimalo oduševljena Martina još tijekom Sarina nastupa.

Ostatku žirija i publici se Sarin ples očito svidio jer su je nagradili pljeskom, a mlada Vukovarka se najviše dojmila Janka Volarića Popovića kojeg je njezino ‘mrdanje guzom’ doslovno ostavilo bez teksta.

No, Martina je prema djevojci bila vrlo oštra, usporedivši njezin ples s “pozivom za parenje”, a imala je što reći i njezinim roditeljima.

“Kada bi moje dijete došlo kući s idejom da se bavi ovim, ne bih mu mogla dati podršku”, komentirala je Martina.

Davor Bilman je stao u Sarinu obranu kazavši: ”Ja razlikujem nekoliko stvari u tvom nastupu. Što se tiče toga sviđa li se to nekome ili ne, je li to pristojno ili ne, gluteus je isto dio tijela kao i glasnice za proizvodnju zvuka. Ja znam da je to jako teško i to što radiš je definitivno talent za koji treba imati hrabrosti da se napravi. Meni se to sviđalo.”

Maja Šuput je djevojci poručila da u finalu bude “još žešća”, a priznala je i da je sama pokušala twerkati, no bezuspješno.

