MARTINA KONAČNO ISKORISTILA ZLATNI GUMB: Svi su ostali iznenađeni, ostalim članovima žirija poručila: ‘Pojma nemate!’

Nakon šest audicijskih emisija uzbudljive i zabavne pete sezone Supertalenta u kojima smo vidjeli brojne atraktivne nastupe s audicija, žiri je probrao još 55 najboljih točaka, koje ćemo uz pet zlatnih polufinalista gledati u emisijama uživo već od iduće nedjelje.

Posljednji zlatni gumb Supertalenta stisnula je Martina Tomčić i to dvojici glazbenika na violinama – Antoniju Palanoviću i Leopoldu Stašiću, studentima sa zagrebačke glazbene akademije. Njihov nastup Davor je ocijenio dobrim i kazao kako bi, ukoliko prođu dalje, volio da sviraju nešto što nije klasično. Na Martinin upit da li joj se svidjelo, Maja je odgovorila: „Svidjelo mi se. Moram priznati da mi je onaj prvi dio bio o ne, zaspat ću, ali onda ste me fino razbudili!“

Martina je prvo poručila Maji i Davoru „Pojma nemate!“ a zatim stisnula zlatni gumb. „Nikad ne bih rekla da ću instrumentalistima stisnuti golden buzzer, jer je moja opsesija vokalima kao takvim više nego poznata, međutim emocija koju ste izazvali u meni i način na koji ste radili frazirung, dakle frazu, je bio apsolutno u kategoriji pjevanja. Vi ste moja dva zlatna dečka koja će jako lijepo pjevati do finala.“ kazala im je Martina s ponosom.

Svojim glasovnim sposobnostima oduševila je i Doroteja Vinković koja je pokazala i talent sviranja klarineta. Žiri je pohvalio njezin nastup, a Davor priznao kako je uživao u pjevanju, ali u klarinetu čak i malo više.



Juraj Roksandić, pokušao je zavarati žiri započevši svoj nastup najprije s plesnom koreografijom, da bi završio svojim drugim talentom – pjevanjem. „Jesi ti nama htio pokazati kako pjevaš ili kako plešeš? Ja sam se zaista ugodno iznenadila.“,upitala ga je Maja u čudu. Martini se jako svidio nastup te je Juraju zaželjela dobrodošlicu u Supertalent, a Davor je komentirao: „Ja sam počeo uživati u ovom prvom plesnom dijelu i što god rekli kolege za pjevanje, ja moram reći da mi se prvi dio više sviđao.“

Svoje plesne vještine pokazali su i Rusi Milkov Yosifov, plesni terapeut za djecu s posebnim potrebama, sa svojom plesnom partnericom Đurđicom Šakić, gluhom osobom koja tvrdi: „Mi gluhi možemo sve, samo ne možemo čuti, ali možemo osjetiti.“ Maja je priznala kako je malo u šoku i kako je zbog toga tiha. „Mene ste baš jako impresionirali željom i voljom i ja zaista čekam sljedeći vaš nastup. Voljela bih vas vidjeti ponovno i možda s nekom malo razigranijom koreografijom.“ komentirala je, a Martina im je poručila: „Ja mislim da je ova poruka koju više šaljete toliko snažna, toliko humana, toliko lijepa, da zapravo nadilazi bilo koju drugu vještinu supertalenta kao takvog. Mislim da se radi o nečemu uzvišenom i ja ću samo reći hvala i jednom i drugom, zbilja svaka vam čast!“

Vrijedan svake pohvale nastup, priuštila je ekipa iz plesne skupine Atomi koji su u Supertalent donijeli nešto novo i zanimljivo. „Osim što ste napravili show, znate i plesati!“ poručio im je Davor, a s njihovim nastupom i svjetlećim odijelima impresioniran je bio i ostatak žirija: „Ideja je fenomenalna, vi ste ekipa iz snova!“ zaključila je Maja.

Da znaju jako dobro plesati, potvrdili su i maleni Maja Božić i Grga Miletić predstavivši se akrobatskim rock’n’rollom. „Kada nam dođu ovako djeca i kažu da imaju 9, 10 godina, onda se mi rastopimo i kažemo kako ste slatki i očekujemo dječji ples, a kod vas se meni malo vilica otvorila“ komentirala je Martina, a Janko je zaključio: „Ovaj zagrljaj na kraju je bio super!“

Svojim izuzetnim talentom, contact jugglingom sa staklenom kuglom, žiri je bez teksta ostavila Mia Mrđenović. „Ovo je nešto potpuno novo, originalno, lijepo, elegantno. Izgledalo je kao da leti kugla, pa kao da plovi, stvarno suludo.“ komentirao je Janko, a Martina je izjavila da se osjećala kao u nekom dobrom filmu za vrijeme njezina nastupa.

Tri da i jedan motivacijski ne od Martine, dobio je natjecatelj Valentino Zec, koji se predstavio s beatboxom. „Ti si definitivno uspio prebaciti to svoje veliko srce do nas i svi smo to sjetili i bez obzira na detalje iz tvog života ili mog, nekako smo svi osjetili koliko ti je stalo i koliko daješ.“ kazao mu je Janko, a Davor mu je poručio: “Kažu da samo roditelje u životu ne možemo izabrati, drugo sve biramo, tako da mislim, da što god želiš, možeš odabrati. Što se tiče tvog nastupa, beatboxanje je bilo ok, ovaj dio s ubacivanjem loopa i miksanja beatboxa se vidi da bi ti to želio i potencijalno mi zvuči zanimljivo.“

Sedamnaestogodišnja natjecateljica Karla Krasnić sa svojom kujicom Kasijom zabavila je žiri zanimljivim nastupom u kojemu je pokazala koje je sve trikove naučila svog kućnog ljubimca, a natjecatelj Janko Gorenc iz Slovenije impresionirao je žiri svojim znanjem brojanja od 1 do 10 na brojnim jezicima. „Ovo je doista talent, međutim da li je to supertalent i da li je to talent kojega možemo nadograđivati do finala?“ kazala je Martina, a Davor je dodao: „Ja mislim da to što vi znate nabrojati od 1 do 10 na 500 jezika je sigurno veliko postignuće, ali za mene to nije talent kojega želim vidjeti u budućnosti.“

Dva garifula s Mljeta predstavili su klapskom pjesmom, no s tri ne od žirija nisu prošli dalje. „Preslatki ste! Divno pjevate, to vam je valjda jasno, međutim ne mogu reći da sam impresionirana i da sam čula nešto što nisam čula jer ovakve šarmantne gospode puno ima.“ poručila im je Maja, a tri ne od žirija dobila je i Antonia Mirat, operna pjevačica iz Trogira. „Ja bih počeo sa izrekom, možda malo čudnom, nije žvaka za seljaka, tako da ja ovo ništa nisam razumio, znači, dozvoljavam da kažete što god hoćete, ali seljak može odlučiti hoće li kupiti žvaku ili ne, tako da ja ne bih kupio ovu žvaku.“, poručio joj je Davor. Janko je kazao kako se prepao, a Martina je komentirala: „Ja moram Antoniji stati u obranu i reći arija koju je ona izvela je jako ljutita i jako opasna i dakle emocija koju je izazvala, da strah, je u redu. Jako je to sve skupa bilo netočno, čula si i sama. Jako puno si kaskala u tempu, jako si bila koncentrirana na vokal, a ne na crossover.“