MARJANA I ŽELJKO OKAČILI PREGAČE NA KLIN: Stres i trema su prevladali

Novi tjedan na setu kulinarskog showa ‘Tri, dva, jedna – kuhaj!’ donosi brojna iznenađenja!

Neki kandidati će se morati suočiti s novim kulinarskim izazovima, a nekima su upravo ti izazovi bili previše. Marjana i Željko Koprivnjak su, nakon četiri dana provedena u showu, odlučili okončati svoju gastro avanturu.

“Zajednički smo donijeli odluku o napuštanju showa. Moja je želja bila da se prijavimo i možda sam previše očekivala od nas. Jedno je kuhati u četiri zida vlastite kuhinje. Jednostavno je ovo za nas bio prevelik zalogaj i stres. Odluci je pridonijela i trema pred kamerama, nažalost nije išlo“, kazala je Marjana. Bez obzira na to, nije im žao što su pokušali, a pohvale za hrabrost bračnom paru iz Starog Broda stižu sa svih strana.



„Svi prijatelji nam kažu da smo bili jako hrabri što smo se uopće prijavili i da oni to ne bi mogli. Nije nam niti malo žao što smo se prijavili, bez obzira na to što se nismo znali opustiti i prihvatiti to kao zabavu. Drago nam je što smo nakratko bili dio te ekipe, bilo je to jedno lijepo iskustvo“, dodaje Marjana koja kaže kako su ona i Željko tijekom kratkog vremena boravka na setu uspjeli svašta naučiti. „U par dana našeg sudjelovanja dobili smo mnoge savjete koje ćemo sigurno koristiti, od toga kako pravilno koristiti začine preko pravilnog načina filetiranja ribe do organizacije u kuhinji. Najveći izazov u showu je definitivno bio poslužiti jelo vrhunskim kuharima i dobiti njihovo mišljenje. Ne može se svatko pohvaliti da je kuhao Špičeku“, dodaje kroz smijeh Marjana.

No njihova radna jedinica neće zadugo ostati prazna – ekipi showa se u večerašnjoj emisiji pridružuju Morena Marković i Nina Sepčić, prijateljice s Cresa. Djevojke se znaju još od vrtića, a u show su se prijavile jer žele naučiti kuhati nova jela i isprobati različite namirnice kojima do sada nisu imala prilike kuhati. Kako će se snaći u našoj kuhinji, doznajte već večeras, u 21:15 na RTL-u.