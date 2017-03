POČELA NOVA SEZONA SHOWA ‘TVOJE LICE ZVUČI POZNATO’: Mario Roth oduševio transformacijom u Tinu Turner

Počela je nova sezona hit showa Tvoje lice zvuči poznato u kojem osmero novih kandidata iz tjedna u tjedan prolazi kroz nevjerojatne transformacije u glazbene ikone koje ih dopadnu na fotoruletu.

Pobjedu prve večeri popularnog showa odnio je Mario Roth, pjevač grupe Vigor, koji je svojom sjajnom transformacijom u jednostavno najbolju Tinu Turner i njezinu ‘Simply the best’ pjesmom pomeo konkurenciju i osvojio žiri.

‘Prvo, malo sam bez teksta, ali meni je to toliko dobro! Rasturio si! Od samog početka do kraja. Zapravo nisam iznenađen, znam kako pjevaš, ali pjevanje je tu bilo bitno, sve ostalo što si napravio, svaka ti čast!’, rekao je Kedžo Rothu. Goran je zaključio da je donio jednu muževnu energiju kroz žensku energiju te je zaključio: ‘Ti si u principu radio jednu kvadraturu kruga i odlično si uspio u tome i još si pritom bio duhovit, šalio si se na svoj račun u nekim momentima i mislim da je to pravi put!’



Mario je kao pobjednik prve epizore nove sezone shova Tvoje lice zvuči poznato odabrao udrugu Portal dobrote kojoj će Nova TV će donirati 10 tisuća kuna.

Petko postao Indira

Drugi na ljestvici je Dalibor Petko koji se, sudeći prema ocjenama, uspješno transformirao u svoju dobru prijateljicu Indiru Vladić, pjevačicu grupe Colonia, te izvedbom pjesme ‘Za tvoje snene oči’ izazvao opće oduševljenje.

Zabavnu večer otvorila je Nives Celzijus pjesmom ‘Who Let the Dogs Out’ , nakon nje radijska voditeljica Ivana Mišerić transformirala se u kraljicu popa Madonu. Težak zadatak imao je i Bojan Jambrošić koji je za svoju prvu ulogu dobio transformaciju u neponovljivog Tošu Proeskog. S pjesmom ‘Pratim te’ dirnuo je žiri, a posebno dirnuta bila je Sandra koja je komentirala: “Hvala ti za svaku frazu! Toliko si lijepo pjevao! Pokušavala sam ti naći jedan falš ton, ne postoji! Donio si energiju! To je jedna balada u kojoj nemaš puno pokazati ekspresije, ali si donio njegovu karizmatičnost. Toše je imao prekrasan glas, ti divno pjevaš i pratit ćemo te dalje!”

Žiri oduševljen

Glumica Mia Anočić Valentić bila je Chubby Cheker, a nastupom s pjesmom “Let’s Twist Again” donijela je izuzetnu energiju na scenu. Mijina glumačka kolegica, Ana Gruica, utjelovila je Jennifer Lopez s pjesmom ‘Ain’t It Funny’, a žiri je najviše očarala plesom.

‘Ples je bio fascinantan, a pjevački, uslijed silne ove koreografije i ove transformacije, zahtjevan nastup. Kroz 13 epizoda ćeš naučiti kontrolu glasa!’, poručila joj je Sandra, a Goran je dodao da mu je izuzetno drago što je Ana temperamentnija od Jennifer Lopez.

Potom je nastupio Mario Roth koji je na scenu izašao kao Tina Turner i potpuno rasturio pjevajući singl ‘Simply the Best’. Portorikanskog zavodnika Rickyja Martina utjelovio je Daniel Bilić, a s pjesmom ‘She Bangs’ najviše je očarao Sandru koja mu je priznala da joj se puno više sviđa nego sam Ricky Martin.

Nova epizoda, nove transformacije

‘Boja glasa, čudo! Ritam, tempo, sve! Zabavio si nas sve!”, poručila mu je Sandra, dok se Goran malo našalio i kazao kako mu je glas bio presličan Indirinom te ga zamolio da ubuduće ne pretjeruje. “Mislim da smo dobili još jednu beast of entertainment!” zaključio je.

Iduća epizoda donosi nove, uzbudljive transformacije. Tako ćemo pobjednika prve sezone iduće nedjelje vidjeti u ulozi Don Omara, Ana Gruica postat će Ray Charles, Mia Anočić Valentić bit će Dražen Zečić, a svakako će zanimljivo biti vidjeti Bojana Jambrošića kao Jelenu Rozgu. Dalibor Petko utjelovit će grupu Bijelo dugme, Ivana Mišerić Maroon 5, Daniel Bilić pojavit će se na pozornici kao elektro-pop sastav Denis&Denis, a Nives Celzijus kao Prodigy.