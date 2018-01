MALE TAJNE VELIKIH ZAVODNIKA: BB Luka krenuo u akciju i poručio Renati da je njegov cvjetić, hoće li bivša vojnikinja zagristi?

Stanari su dobili priliku birati zlatne propusnice i tako izvršiti zadatak. Dok su Lucija i Antonio odabrali biti provokatori, Luka se odlučio baciti u zavodničke vode.

Kako stanari biraju zlatne propusnice da izvrše zadatak, Luka je odlučio – gle čuda – odabrati propusnicu “najveći zavodnik”.

Odmah je krenuo u izvršavanje zadatka te je kao svoju “žrtvu” odabrao Renatu. S njom je od početka dosta blizak i pokušava je zavesti, a sada ima i razlog više da sa svojom misijom nastavi. Nakon što je izašao iz ispovjedaonice došao je do Renate koja je jela te joj je krenuo sa sladunjavim izjavama, a sve to je sa smješkom pratila i Nikita.





“Ovo je inače galeb. Od cvijeta do cvijeta”, komentirala je nonšalantno Renata no Luka je imao spreman odgovor.

“Ma kakav cvijet?! Ti si moj cvijet, to sam odlučio. I to ne cvijet, nego cvjetić”, rekao je Luka na što je Renata prasnula u smijeh. Iako se pravi hladna, čini se da Renata ipak polako pada na Lukin šarm, što je i on sam povjerio Big Brotheru, ali je i dodao da je ipak trenutno najbliskiji s Anezi.

Jesu li Renatu na kraju oborile Lukine sladunjave izjave i rađa li se prvi ljubavni par u najpopularnijoj kući u državi, pogledajte večeras u 20 sati u novoj dnevnoj emisiji Big Brothera!