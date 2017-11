LUCIJA TRAŽILA DA JE IZBACE IZ ‘ŽIVOTA NA VAGI’: Tvrdi da će izvan kuće smršaviti više od kandidata jer si može priuštiti osobnog trenera

Nakon što su poraženi na vaganju od plavog tima, crveni su morali odlučiti tko od njih napušta show. Lucija ih je željela poštedjeti muke pa im je rekla neka izbace nju jer želi izaći iz kuće.

No, Destri smatra da je ona velika kočnica svom timu, jer zbog godina gubi jako malo kilograma što šteti cijelom timu, pa im je rekla neka glasaju za nju. Josip je nominirao Luciju za koju kaže da je svakom loncu poklopac te bi za nju glasao i da nije rekla da želi van. Lucija se tomu nije nadala jer smatra da je s njim bila najbliža i očekivala je da će joj svoje mišljenje reći u lice, a ne pred svima.

Lucija je nominirala Destri jer je htjela ispoštovati njezinu volju. Destri je pak nominirala Luciju jer želi van. Danijela je nominirala Gordana jer smatra da su svi tim i da ne može otići s pola treninga kako bi zapalio cigaretu. Njemu se ta javna osuda nije svidjela te je tajnovito rekao da Danijela ne zna ni pola priče i da će se s tim izgovorenim lažima pokopati. Gordan je nominirao Luciju, baš kao i Goran. Sara je svoj glas dala Luciji te joj tako „presudila“. Lucija je obećala da će izvan kuće trenirati i do finala doći znatno mršavija jer si može priuštiti privatnog trenera i treninge dva puta dnevno dok ostali kandidati to ne mogu. Na Marijanino pitanje zašto je onda uopće došla u show, kazala je: „Htjela sam vidjeti kako to sve skupa izgleda. Jako mi je drago da sam došla i da sam upoznala ove ljude koji su me motivirali.“





Nenad je također nominirao Luciju, baš kao i Tomislav.

Lucija je u „Život na vagi“ došla sa 133,7 kg, a iz kuće izlazi sa 7,9 kg manje.

Jutro nakon Lucijinog izlaska Mario Mlinarić je svom timu održao lekciju te im zbog lošeg rezultata zabranio da tjedan dana koriste bazen jer smatra da ga nisu zaslužili.

Dok su crveni u drami, plavi je tim s veseljem dočekao svoju trenericu Sanju te su s uzbuđenjem krenuli na novi trening, a Dorian je rekao da trenutno u trenericu gleda kao u Boga i da je sluša više nego mamu.

Gordanu je na Marijevom treningu pozlilo pa je zatražio pomoć liječnika, baš kao i Nenad koji je skoro pao u nesvijest.

Nakon napornog treninga uslijedio je još jedan šok – Marijana im je preko videa poručila da će se ovoga tjedna suočiti sa svojim najvećim strahovima, što je izazvalo burne reakcije.

Neurologinja Sandra Morović iz Poliklinike Aviva kandidate je suočila s nekima od njih – moždanim i srčanim udarom kojima su pretili ljudi podložniji. Njezino je predavanje šokiralo kandidate te su postali svjesni koja im opasnost prijeti ako nastave sa stilom života koji su dosad vodili.

Plavi i crveni tim prvi su se put upoznali s Krav Magom, sustavom vježbi za samoobranu koje su im pokazali treneri Marijan i Damir.

Pobjednički tim bira jednog kandidata protivničkog tima čiji će rezultat na vaganju biti izuzet, što znači da pobjednički tim može izbaciti najjaču kariku suparničkog tima.

Marijana je kandidatima postavljala pitanja, a oni su morali trčati do tanjura koji smatraju točnim odgovorom. Ako je odgovor netočan, vraćaju se po drugo jelo sve dok ne daju točan odgovor. Točan odgovor donosi jedan bod te igrač protivničkog tima mora pojesti taj točan odgovor.

U ovom malom izazovu sudjelovali su i treneri kao svojevrstan džoker. Oni su mogli pojesti jedno jelo nekog svog kandidata za kojeg smatraju da će mu teško pasti ako sam bude jeo.

U prvom pitanju Josip i Mladen morali su pogoditi koje od tri ponuđena jela – slavonska pizza, piletina s mlincima te burek sa sirom – ima najviše masti. Josip je odabrao burek, a Mladen pizzu što se pokazalo točnim odgovorom. Na kraju je Mladen dao Josipu da pojede tu pizzu, ali je Mario odmah rekao da će on pojesti i tako ga spasio od unosa kalorija.

Na drugo su pitanje odgovarale Jelena i Danijela. Morale su pogoditi što ima najviše kalorija – ćevapi u lepinji, bečki odrezak s pomfrijem ili teleće pečenje s krumpirom. Jelena je tek iz trećeg pokušaja pogodila da je najkaloričnije teleće pečenje s krumpirom, a njezino jelo morao je pojesti Tomislav.

U trećem izazovu sudjelovali su Sara i Dorian te su morali pogoditi koje jelo ima najviše šećera – pašticada s njokima, penne bolognese ili cheeseburger? Sara je odmah pogodila da je točan odgovor pašticada s njokima te je dala Ivani da je pojede, ali je Sanja odlučila biti džoker i pojesti njezino jelo.

Četvrto pitanje rješavali su Destri i Paško te su morali odgonetnuti koje jelo ima dvostruko više kalorija od druga dva ponuđena, a nudili su im se punjena paprika s pire krumpirom, lazanje sa špinatom i sirom te tortilje na meksički. Destri je odmah pogodila da je riječ o punjenim paprikama, a dala je Mladenu da ih pojede.

U petom, presudnom zadatku sudjelovali su Goran i Ivana. Oni su pak morali pogoditi koji desert ima dvostruko više šećera od preporučenog dnevnog unosa – Ledeni vjetar, Sacher torta ili kremšnita? I Goran i Ivana pogodili su da je riječ o Ledenom vjetru, ali iako je Ivana bila brža, njezina je torta pala na pod pa su, da bi igra bila korektna, oboje morali odabrati osobu iz drugog tima koja će jesti kolač, a pobjednik je onaj tko ga brže pojede. Ivana je naivno izabrala Gordana, dok je Goran lukavo odabrao Manuelu. Na kraju je Gordan bio samo za dlaku brži od Manuele te tako svom timu donio pobjedu.

Crveni je tim tako mogao odabrati člana plavog tima za kojeg žele da njegov rezultat na vaganju bude izuzet. Jednoglasno su odlučili da će to biti Dorian jer gubi najviše kilograma.

Hoće li im se to pokazati kao dobar potez, saznat ćemo u utorak u 20 sati u novoj emisiji „Života na vagi“!