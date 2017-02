LOVAC OPET POBJEDIO U POTJERI, ALI NETOČNIM ODGOVOROM? Dignula se prašina, na čijoj ste vi strani?

Krešimir Sučević-Međeral ponovno je uhvatio ekipu Potjere, ovaj put u posljednjoj sekundi, no u završnoj potjeri priznat mu je odgovor koji je nekim ‘internetskim stručnjacima’ zasmeta.

Pitanje na koj je ponudio sporni odgovor glasilo je ‘Kojim se sinonimom može zamijeniti riječ sinonim?’, a Krešimir je odgovorio ‘istovrijednica’. Tarik je odgovorio s ‘prihvaćam’, što znači da je to odgovor koji mu nije bio napisan, ali su iz režije signalizirali da može proći.

Na forumu se povela rasprava koju vam prenosimo u nastavku pa sami možete odlučiti vjerujete li već legendarnom Lovcu ili ‘stručnjacima s foruma’:





‘Nego, egerke, istovrijednica? Really? Pa kako ti nije neugodno da pobijediš s nedvojbeno pogrešnim odgovorom, i to još prvim? ekvivalent=istovrijednica sinonim=istoznačnica’.

Krešimir je odgovorio: ‘Ja sam svoje već rekao. Da među mogućim sinonimima riječi “sinonim” u izvorima koje konzultira režija prilikom provjere odgovora nije navedena i “istovrijednica”, odgovor ne bi bio priznat, a snimanje bi bilo zaustavljeno radi naknadne provjere (i nastala bi rasprava, jer nakon što su me zakinuli za “muštikl” – a ja propustio reagirati na vrijeme – više nisu toliko šlampavi oko jezičnih stvari). Tarikovo “prihvaćam” ukazuje na to da nije riječ o odgovoru koji je njemu napisan, ali da mu je režija dala signal da je odgovor točan. Moja je savjest čista. Ironično, raspravljamo o sinonimima, a opovrgavatelji se oslanjaju upravo na to da pokušavaju uspostaviti odnos 1:1’

SLUČAJ KOJI SE RIJETKO VIĐA: Trebao je to biti duel titana za pamćenje, ali je ‘lovac’ Krešo upropastio emisiju

Emisiju u cijelosti možete pogledati ovdje, a sporni dio počinje na 37:29