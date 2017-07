LJETNO OSVJEŽENJE POPULARNE EMISIJE: Mala nezgoda obilježila prvi dan nove voditeljice HTV-a

Već prvi dan na u novoj ulozi, novoj voditeljici pukla je štikla. “Kolege me tješe da je to bilo za sreću” kaže Ivana Debeljak koja je ljetno pojačanje emisije Dobro jutro, Hrvatska.

Jedna od najdugovječnijih emisija Hrvatske radiotelevizije Dobro jutro, Hrvatska koja je u travnju obilježila 25. obljetnicu neprekinutoga emitiranja, u ljetnom izdanju osvježena je novim voditeljskim licem. Mlada i simpatična, dugogodišnja i iskusna novinarka i reporterka Hrvatske radiotelevizije Ivana Debeljak već je nakon jutrošnje emisije osvojila prve simpatije gledatelja kao voditeljica iz studija, a urednica projekta Ana Milić ne skriva zadovoljstvo što je poznatu HRT-ovu reporterku stavila pred novi izazov.

OD 1992. GODINE DO DANAS – BEZ PRESTANKA: Emisija ‘Dobro jutro, Hrvatska’ slavi 25. rođendan

Na HRT-u još kao studentica

Suradnja Ivane Debeljak s Hrvatskom radiotelevizijom počela je prije gotovo deset godina kad je zakoračila na Prisavlje kao studentica na praksi. Odmah je šarmom i profesionalnim pristupom zadacima osvojila svoje iskusne kolege, koji su joj danas mentori, te je kao reporterka i novinarka nastavila rad u redakciji emisije Dobro jutro, Hrvatska. Njezina se svestranost pokazivala i u tome što je spretno i sigurno radila i za druge emisije i redakcije unutar Hrvatske radiotelevizije, pa se tako njeni uradci mogu naći i u poznatoj emisiji Potrošački kod, kao i u Vijestima iz kulture. Nakon svoje prve voditeljske uloge u omiljenoj emisiji, Ivana Debeljak jutros nije skrivala zadovoljstvo, ali i olakšanje. Zadovoljstvo zbog dobro odrađenoga posla i dobrih kritika, a olakšanje jer je ipak bila prisutna i mala trema koju joj je pomogao ublažiti iskusni voditelj Davor Meštrović s kojim je jutros vodila svoje prvo Dobro jutro, Hrvatska.



‘Radujem se idućem vođenju’

“Osjećala sam se jutros kao svoja na svome, ali malo je bilo i treme. Zaista sam zadovoljna, posebno jer je sa mnom bio Davor Meštrović, koji mi je pomogao da se opustim i da sve teče, koliko toliko, glatko. Kažem koliko toliko, jer mi je u vrijeme emitiranja uživo, u trenutku kad sam trebala ustati i krenuti studijem, pukla štikla! Iako me kolege tješe da je to bilo za sreću, u tom mi trenutku nije bilo ni malo ugodno. Ono čemu se osobito nadam, jer mi smo tu prije svega zbog naših gledatelja, je da će upravo gledatelji biti zadovoljni i da će me prihvatiti u novoj ulozi. Moram priznati da mi je neizmjernu sigurnost jutros davala i podrška urednika iz režije Ognjena Golubića, tako da s radošću iščekujem subotu i sljedeće vođenje emisije Dobro jutro, Hrvatska“, izjavila je samozatajno Ivana Debeljak.

Iskusna reporterka morala proći pripreme

Urednica projekta Dobro jutro, Hrvatska Ana Milić ističe da je Ivana Debeljak, iako iskusna u reporterskim javljanjima, prošla temeljite voditeljske pripreme prije nego što je preuzela voditeljsku palicu.

“Ivana se u novoj ulozi snašla bez problema. To potvrđuju i prve reakcije koje je primila Služba za gledatelje. Nadamo se da će naši gledatelji biti zadovoljni i da će Ivana unijeti dodatnu svježinu u svako jutro i dnevne boravke naših gledatelja“, istaknula je Ana Milić.