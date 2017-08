LJETNE ROMANSE, DRAMA I PARTIJANJE: Stiže reality show o razuzadnim Britancima na Zrću, bit će svega

BBC u ponedjeljak počinje prikazivati seriju o mladim britanskim turistima u Hrvatskoj, objavili su u utorak britanski mediji.

Po pisanju lista The Sun, online kanal BBC Three kreće s emitiranjem nove serije pod nazivom “Croatia 2017: The Brits Are Coming” (Hrvatska 2017.: Stižu Britanci).

Show će pratiti “razuzdano partijanje mladih koji se okupljaju u najpopularnijem ljetnom resortu, Zrću u Novalji na otoku Pagu”, piše Sun.

Reality prati grupu mladih koja kreće na svoje ljetno odredište, a redatelji obećavaju puno puno drame, pića i romanse.



Jedan od sudionika nada se da će konačno okončati ljubavni trokut, a drugi prvi put putuje u inozemstvo bez roditelja. Među ostalim članovima “ekipe” su i poznati DJ-evi, navodi list.

Nakon što je reality show “Love Island”, prikazivan na komercijalnoj britanskoj tv mreži ITV2 ove godine postigao iznimnu popularnost, prestigavši po gledanosti i “Big Brothera” na Channelu 5, ostale britanske tv-mreže nastoje ponoviti njihov uspjeh, među njima i BBC Three koji će se okušati tim realityjem snimanim u Hrvatskoj.

ITV-jev “Love Island” je završio je krajem prošlog mjeseca i pratio je šest mladih parova od kojih je jedan na kraju proglašen “najslađim” i za nagradu osvojio 50 tisuća funta.