KULTNE ‘MUĆKE’ SLAVE 35. GODIŠNJICU: 1981. godine je svijet upoznao Del Boya i Rodneyja

Legendarna britanska humoristična serija slavi 35. godišnjicu od početka emitiranja.

Godine 1981. godine na BBC-ju su se počele prikazivati Mućke (Only Fools And Horses) i do danas mnogima ostale jedna od omiljenih televizijskih serija.

Derek Edward Trotter zvani Del Boy (David Jason) i njegov smušeni brat Rodney (Nicholas Lyndhurst) postali su omiljeni televizijski likovi.

Serija je osvojila brojne nagrade, uključujući priznanje Britanske akademije. Godine 2004. je u BBC-jevu istraživanju proglašena najboljim britanskim sit-comom.



Del Boy, tipični londonski preprodavač, živi u općinskom stanu u neboderu u Peckhamu, Južni London, sa svojim mlađim bratom Rodneyjem i njihovim vremešnim djedom (Lennard Pearce).

Situacija se primarno fokusira na njihove uzaludne, ali nevjerojatno duhovite pokušaje da se obogate.

“Sljedeće godine u ovo vrijeme bit ćemo milijunaši”, česta je Delova uzrečica.

No, svi njihovi poslovi redom su mućke, a obično im se obiju o glavu.

Pogledajte najbolje scene iz kultne serije: