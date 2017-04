KROLO PRONAŠAO IMUNITET U STUDIJU ‘TRI, DVA, JEDAN – KUHAJ!’: Show su napustili Vlatka, Damir i Hana

Show su napustili Vlatka, Damir i Hana. Kandidati su imunitet tražili u zamrzivaču u studiju showa Tri, dva, jedan – kuhaj!.

U večerašnjoj epizodi Života na vagi kandidati su došli na vaganje, a Marijana im je priopćila da od danas timovi više ne postoje te da svatko igra za sebe.

“Ne odlazi samo jedan danas, već od četvero najgorih odlazi troje”, kazala je Marijana. Svi su ostali u šoku, a onda je došlo vrijeme da Krolo prvi stane na vagu i razveseli sebe ali i trenere jer je sa 112,6 kila pao na 104,2! I Leonardo je postigao više nego odličan rezultat – sa 123,4 pao je na 114,8 kilograma te tako skinuo 8,6 kila štio je 7% tjelesne mase! Cilj mu je tijekom showa bio doći do 115 kilograma, a uspio je doći ispod te kilaže! Svi su mu zapljeskali, a Zirdum je rekao da mu je cilj ući u finale i da će se boriti kao lav.

Katarina je sljedeća stala na vagu i sa 112,1 pala na 108,5 kila. Katarina je tako do sada u showu izgubila čak 28,5 kilograma! Vedran je sa 128,7 pao na 124,9, a Damir je sa 153,9 pao na 151,1 kilogram. Darjan je sa 104,7 kilograma došao na 101,3 te izgubio 3,2% tjelesne mase. Neven je sa 209,2 pao na čak 203,1 kilu i izgubio 6,1 posto tjelesne mase. Hana je sa 120 pala na 117,2 kilograma te tako izgubila 2,8 kilograma s čime Mario nije bio zadovoljan.



“Hana ovo nije shvatila ozbiljno, trebala je skinuti pet kilograma”, rekao je.

Ana je sa 94,3 došla na 92,0 kilograma, dok je Vlatka sa 100,8 pala na 100,1 kilu.

“Ako ništa bar nešto sam skinula”, razočarana je bila Vlatka.

Gabi je sa 158,9 došla na 157,0 kila i skinula je 1,9% tjelesne mase i tako bila predzadnja ispod žute linije, no budući da ima imunitet Marijana joj je rekla da tu ne pripada.

Vlatka je prva napustila show

“Rekla sam da vas danas napušta troje, no nisam rekla kako. Vrijeme je da upoznate crvenu liniju. Vlatka ti nas napuštaš”, rekla je Marijana.

“Nisam uopće ljuta, skinula sam koliko sam skinula. Nije mi žao, sretna sam što idem doma, a navijam za Katarinu”, kazala je Vlatka koja je u showu izgubila 14,3 kilograma i iz showa odlazi sa 100,1 kilogram.

“Ispod žute linije ostali su Ana, Hana i Damir. Timovi više ne postoje, kada ćete pisati ime nemojte zaboraviti tko vam je najveća konkurencija, a tko vam je najveća podrška – izbor je na vama”, rekla im je Marijana prije glasovanja.

Hana je nominirala Anu jer je, kako je rekla, praktički mršava i ima malo za izgubiti. Neven je također nominirao Anu dok je Damir nominirao Hanu.

“Rekla je da joj fali obitelj i da želi ići doma”, objasnio je Damir. Katarina je također odabrala Hanu. Ana je napisala Damira, kao i Leonardo.

“Zakon prirode je odlučio, jer vidi se tko radi, a tko ne. Damir je izašao van i dobio u pet dana četiri i nešto kile. To je kod mene odlučilo”, objasnio je Zirdum. Darjan je isto nominirao Damira baš kao i Gabi tako da je show po drugi put napustio Damir koji je u show ušao sa 173,9, a skinuo je sveukupno 22,8 kilograma te kući odlazi sa 151,1 kilogram.

“Nisu me iznenadili, očekivao sam to. Što reći ljudima koji su te vratili u život. Izvrsno je bilo ovo iskustvo, i ne možeš drugo reći nego hvala, ako je to dovoljno”, rekao je za kraj Damir.

Nakon Damira ispala i Hana

Krolo je glasao da ispadne Hana, kao i Vedran s razlogom da su ostali pokazali više ozbiljnosti. Hana je kao druga izglasana također napustila show.

“Trebamo samo širiti ljubav i toleranciju i biti razumni i shvatiti da je sto ljudi sto ćudi”, kazala je Hana te dodala da su mnogi mislili da neće preživjeti niti jedan ciklus, a ona ih je preživjela osam! Hana je u show ušla sa 138,3 kile, a ukupno je izgubila 21,1 kilu, odnosno 15,3% tjelesne mase i kući odlazi sa 117,2 kile.

“Naučila sam da mogu živjeti bez nezdrave hrane i postala sam malo ovisna o treninzima”, otkrila je Hana prije odlaska kući.

Iduće jutro započela je za kandidate ‘nova era’ treninga. Mario je uzeo muške kandidate, a Sanja ženske, a nakon što su odradili treninge Leo i Darjan posjeli su Nevena i ‘kupili’ ga u svoj savez.

“Mi želimo tebe kao petu osobu. Igre su počele”, rekao mu je Leo dok je Neven rekao da mu daju malo vremena za razmisliti hoće li se pridružiti njegovom ‘savezu’.

Izlet u Tri, dva, jedan – kuhaj!

Nakon odmora kandidati su došli u studio Tri, dva, jedan – kuhaj! gdje im je Marijana objasnila da se bore za imunitet.

“Pred vama je šest hladnjaka, a jedan krije u svom zamrzivaču imunitet. Ako igrate svi, dvoje će vas izvisiti. Trebate juriti da što prije uhvatite željeni hladnjak. Neka se javi tko igra”, rekla je Marijana. Nitko nije želio igrati, no onda je Krolo ipak odlučio probati odigrati igru, a onda mu se priključio i Vedran.

“Vidiš, to ti je čovjek koji je rekao da nikad neće igrati nikakvu igru”, šapnuo je Darjan Gabi nakon što je Vedran odlučio ipak igrati za imunitet.

Dečki su prvo morali pojesti što je u hladnjaku, a tek onda otvarati zamrzivač. Krolu je u frižideru dočekalo pola bureka koji je jedva pojeo, dok je Vedrana dočekao sendvič. Iako su jedva pojeli, kada su otvorili zamrzivač, Krolo je pronašao imunitet!

Nakon osvojenog imuniteta kandidati su se zaputili na ragbi igralište Mladosti gdje su odmjerili snage sa ženskom momčadi te na kraju čak i pobijedili!