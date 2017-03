KORISNICI INTERNETA POPLJUVALI ANU GRUICU: ‘Kako može nastupati u showu netko tko apsolutno nema sluha ni talenta?!’

Ana Gruica je svojim nastupom u showu Tvoje lice zvuči poznato zapalila internet, no ne u pozitivnom smislu.

Sinoć je počela nova sezona popularnog showa Tvoje lice zvuči poznato, a već je prva epizoda bila prepuna iznenađenja.

POČELA NOVA SEZONA SHOWA ‘TVOJE LICE ZVUČI POZNATO’: Mario Roth oduševio transformacijom u Tinu Turner

Tako su se svi ostali iznenađeni izvedbom Nives Celzijus koja je dobila brojne pohvale za svoju transformaciju.



No, neki natjecatelji nisu oduševili gledatelje. Ana Gruica tako je na udaru kritika publike koja smatra da je njena izvedba pjesme Ain’t it funny slavne Jennifer Lopez bila loša do te mjere da se pitaju što uopće radi u showu.

“Tko nju gura i forsira u medije i zašto?”, pitaju se neki gledatelji.

“Uništila mi je omiljenu pjesmu”, “Nekulturna, nezanimljiva, netalentirana”, “Ne razumijem kako može nastupati u showu netko tko apsolutno nema sluha ni talenta! Katastrofa”, samo su neki od mora negativnih komentara.

Čak su se i fanovi i prijatelji glumice složili da pjevati ne zna, no no smatraju da je dobro odglumila slavnu J.Lo te da TLZP ionako nije pjevačko natjecanje.

Meni je moja J.Lo sjajna! Uživala sam, a što je rekao žiri ionako nisam čula! 🎤😲 A vama??? #tvojelicezvucipoznato #tlzphr #novatv @jlo A post shared by Ana Gruica (@anagruica) on Mar 5, 2017 at 12:45pm PST

“Oduševljena sam plesom i kako cjelokupno izgledaš na sceni… Samo s Martinom mrvicu poradi i čista si dvanaestica”, jedan je od komentara Aninih pratitelja.

Podsjetite se kako je to sinoć izgledalo:

Osim Gruice, ‘na tapeti’ je i Dalibor Petko koji nije oduševio izvedbom Indire iz Colonije.