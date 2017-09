KOJI ČLAN ŽIRIJA ĆE BITI DAREŽLJIVE RUKE? Prva ovosezonska desetka spasit će jedan zadarski par od ispadanja

Večeras će se na trgu showa Tri, dva, jedan – kuhaj! odigrati nezapamćena drama, koja će za nekoga završiti suzama, a za nakoga osmijehom! Naime, vođe timova kuhara amatera odabrali su parove za dvoboj nakon kojeg će jedan od njih napustiti natjecatelje i priliku da postane najbolji kuharski amaterski par pete sezone!

Vođe timova „Vallis aurea“ i „Čili papričice“ donijeli su konsenzus i u kulinarski dvoboj poslali parove koji najlošije kotiraju na tablici s ocjenama. U pripremi jelovnika s tri slijeda kuhače su ukrstile jedine predstavnice Dalmacije u showu – Silvijana i Marica kuhat će protiv Nine i Branke!

Zadarske umjetnice igraju na kartu egzotike i žiriju će pripremati blanširane šparoge s pršutom, svinjski file s pireom od bundeve i topli kolač od limuna, dok su se sestre odlučile za emotivniji pristup i tradicionalni, autohtoni jelovnik s mediteranskim kruhom i namazom od slanutka, janjetinom s graškom i pana cottom s likerom od kave.





Prvi ovosezonski dvoboj proći će u neurednosti i kaosu na objema radnim jedinicama, a nervozu i stres kod oba para pokušat će popraviti navijanje ostalih natjecatelja. Ninu i Branku oraspoložit će pjesma i bodrenje njihovog tima, dok će Silvijana izričito zabraniti bilo kakvo skandiranje pravdajući se da je „zavijanje“ dekoncentrira.

„Nemojte mi pjevati, molim vas! Zato što se uvijek složi nekakva klapa od nikakvih glasova, a ja to ne volim slušati“, rekla je Silvijana.

No, koju god stimulativnu ili meditativnu tehniku primenjivale, samo će jedan par Zadranki dobiti prvu desetku ove sezone, i to od nove članice žirija, Mateje Domitrović Sabo! Čime su to zaslužile i, još važnije pitanje, tko napušta show Tri, dva, jedan – kuhaj!? Odgovore ćemo doznati večeras u 19:50 na RTL-u!