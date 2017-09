KNJIŽEVNIK, VUK SAMOTNJAK, BRAĆA, POLIGLOTKINJA I PODUZETNIK: Upoznajte prve kandidate koji traže srodnu dušu

Došlo je vrijeme da se Amorova vila Marijana Batinić s kovčegom punim pisama zaputi po Lijepoj našoj ne bi li ih dostavila farmerima i otkrila tko od njih ide dalje, a tko će ljubav ipak morati potražiti negdje drugdje.

Prvi na redu bio je Andre Bogunović (40) iz Baćanskih Jezera. Iako je Andre na početku bio smiren kada mu je Marijana otkrila da je dobio dovoljan broj pisama te da će si moći birati djevojke, na kraju je od sreće u odjeći skočio u jezero!

I Zlatko Šmer iz Ludbreških Vinograda iznenadio je Marijanu – prvo što je ugledala kada su se našli bila je uramljena slike predsjednice RH Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović zabijena na pročelje kuće!



“Pa otkud ti ta slika?”, upitala ga je Marijana, na što joj je Zlatko rekao da ju je ‘skinuo’ s interneta.

Zlatko se ponadao da mu Marijana nosi dobre vijesti te da će pronaći osobu s kojom će provesti život, no ona ga je razočarala.

“Iako si drag, dobar i simpatičan, nije prošlo”, kazala mu je tužno voditeljica, ali ga je ipak razveselila s dva pisma djevojaka.

U Donjoj Stubici Amorova vila donijela je pisma Marini Peštaj, koja je bila presretna budući da ih je puno dobila, što automatski znači šansu da će pronaći muškarca kakvog zaslužuje.

U ličkom mjestu Krasno Matej Marenić nije mislio da neće proći dalje, no dobio je premalo pisama. Marijana kod njega ipak nije došla praznih ruku već mu je predala tri, a pokazala mu je i videoporuku jedne od djevojaka, što je Mateja na kraju ipak malo oraspoložilo.

U Kadumima, kraj Poreča, Zoran Antičević (26) Marijanu je dočekao na plaži, radeći sklekove. Osim što je sportaš i farmer, Zoran je i književnik pa je lijepoj voditeljici napisao i pjesmu, a najviše ju se dojmio dio gdje je naziva ‘požarom hrvatske ljepote’!

“Bez obzira što si kompleksan i što bi to većini dama imponiralo…”, započela je Marijana, no onda mu je otkrila da i on ide dalje te mu predala njegova pisma.

U Stankovcima, kraj Šibenika, Miljenko Morić (54) Marijani je poklonio maslinovu grančicu, a ona je njemu donijela samo dva pisma.

“Nitko nema dva života pa nemam ni ja, neću za njom tugovati nije jedina!’, zapjevao joj je Miljenko dok je Tino Trdišević (26) iz Popovače s Marijanom zaplesao nekoliko latino-američkih koraka, a onda je i njega razočarala jer pisama nije bilo dovoljno.

U Baranji su Marijanu dočekala dva brata, Danijel (29) i Zvonko Koprivnjak (37), a nakon zdravice Marijana je Zvonku predala njegova pisma te mu obznanila da ih je dovoljno da ide dalje. Nakon što je mlađeg brata držala u neizvjesnosti, na kraju je i njemu otkrila da će i on birati djevojke.

Zdravko Lukačević (48), iz Mandićevaca dobio je također nekoliko pisma, ali nedovoljno, a u Otoku, kraj Sinja Vinko Perković (50), voditeljicu je dočekao pjesmom i silno se razveselio kada mu je rekla da i on nastavlja svoj put ka ljubavi.

U idućoj epizodi, na ‘speed-dateu’ , iliti brzinskom spoju, naći će se zajedno Marina Peštaj, Andro Bogunović, Zoran Antičević, Danijel i Zvonko Koprivnjak te Vinko Perković, a koga će od dama i kavalira koji su im poslale pisma oni odabrati, ne propustite pogledati već sutra od 21:15 sati, na RTL-u!