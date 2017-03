KILOGRAMI SE TOPE U SHOWU ‘ŽIVOT NA VAGI’: Plavi tim pobijedio, a Neven skinuo najviše kilograma

U večerašnjoj epizodi ‘Život na vagi’ došlo je vrijeme za Veliki izazov. Trener Mario je došao rano ujutro vidjeti je li sve pod kontrolom s njegovim timom. Damir mora strogo mirovati jer mu je ozlijeđeno koljeno.

“Od ovog zadatka će vam pasti mrak na oči”, rekao je Mario, kada su kandidati stigli u veliki hangar te im otkrio hrpu cigli. Svaki tim ima pet tona cigli koje more prenijeti, dionica je 30 metara.

Kandidati su bili u šoku, ali svi su rekli da će dati sve od sebe. “Ovako veliki zadatak nosi i veliku nagradu. Ovih tri kilograma će dobiti poklon tri kile prednosti, tko stavi zastavicu na zadnju paletu”, objasnila im je Sanja.

“Ante i Vlatka daju sve od sebe, satrali su se skroz”, komentirali su ostali kandidati Crvenog tima. Trenerica Sanja pak bila je oduševljena Nedjeljkom koja je trčala i nosila cigle jer je shvatila da je proizvođač cigli pokraj njezinog rodnog kraja. “To me još dodatno motiviralo kad sam vidjela da je proizvođač cigli iz mjesta kraj Varaždina. Imala sam osjećaj da svaki put kad uzmem te cigle trčim doma u Varaždin”, smijala se Nedjeljka.

Plavi tim se dosjetio ideje kako što prije preseliti cigle pa su ih stavili na paletu i vukli. To je vidio i Crveni tim pa su i oni krenuli raditi isto, no Plavi tim je zaključio da više prenesu kada svako nosi tri u rukama.

Crveni tim nije dobro složio svoje cigle što je bio dodatan vjetar u leđa Plavom timu koji su na kraju i pobijedili te dobili tri kile manje na vaganju. Nagradu su odlučili posvetiti Marinu koji je jučer ispao iz showa.

Uslijedio je posljednji trening prije vaganja koji je bio opak, a trenerica Sanja je pohvalila Gabi. “Gabi se bojala na početku da je najslabija karika, Gabi je najjača karika! Trening koji radi je identičan kao i od svih drugih. Znamo s kojom kilažom je došla, ja joj se divim, odradila je ludnicu i još ima povredu koljena i ni to se ne primjećuje. Za Gabi ne brinem više uopće”, rekla je Sanja.

No, ne dive se samo njoj. “Naš Neno je fantastičan, on kad je ušao u ovu kuću nije mogao dva koraka napraviti da ne sjedne. Jučer je silazeći stepenicama do teretane, on je ruke u džepovima držao i išao kao dečkić”, rekla je Mirjana, a Hana je zaključila da Vedrana vidi kao pobjednika ovog showa.

Damiru je bilo jako teško na treningu jer nije spavao zbog problema s mjehurom, no nije se predavao, iako je zadnjih deset minuta treninga zaspao! “Pukao sam na kraju, da se tako izrazim i da, zaspao sam”, rekao je Damir. “Meni je samo bitno da je tu i da je tom čovjeku sve bolje i bolje”, konstatirala je trenerica Sanja.

Došlo je vrijeme i za vaganje. Hana je tako skinula 4 kilograma i 3% tjelesne mase, što je bolje od prošlog puta kada je stala na vagu. “Bravo Hana, inače u drugom tjednu ljudi skinu puno manje, ali ti si skinula više”, rekla joj je Marijana. Nedjeljka je skinula 2,5 kile, a Grizli je izgubio 2,8 kilograma. Mirjana je došla ispod sto kilograma! “Nema šanse kad izađem iz showa da ću više prismrditi kolačima”, kazala je Mirjana.

Damir je uspio skinuti 3 kilograma. Darjan je skinuo 3,3 kile, a Vedran je prvo objasnio Marijani zašto hoda na vaganje s majicom. “Budući da sam veliki ljubitelj borilačkih sportova, Mario mi nije mogao dovesti Cro Copa u kuću ali mi je donio njegovu original majicu od tima. Majica je dva broja manja od mog broja, a uvjet da je dobijem za stalno je da smršavim toliko da mi bude pasala”, objasnio je Vedran, a vaga je pokazala da ima 4 kilograma manje!

“Obzirom da ti je bio rođendan, možda sam te sad razveselila”, rekla mu je Marijana te mu predala poklon od brata – uramljenu sliku Vedrana kada je bio mali i porukom na poleđini: ‘Dragi Vedrane, sretan ti rođendan! Kada nastupe teški trenuci samo pogledaj ovu sliku i sjeti se da te volimo onakvim kakav jesi’, pročitao je Vedran te rekao da mu je teško i da mu nedostaje obitelj iako je u kući samo dva tjedna. I Antu je dirnula poruka budući da on doma ima četiri sestre, a Vedran braće, pa se rasplakao.

“Plašila sam se da će kilaža biti veća nego prije”, rekla je Gabi prije nego je stala na vagu. Ipak, izgubila je 4,5 kilograma! Katarina je skinula 4,7 kila, a Leonardo čak 5! “Leo mi je bio najveće iznenađenje danas”, rekla je Sanja.

Ana je uspjela skinuti 4,1 kilogram. Neven je skinuo 7,2 kilograma te je došlo vrijeme za otkriti tko je bolji na vagi.

Crveni tim je na zadnjem vaganju, prije tjedan dana, imao 1270,6 kilograma, a sada je vaga pokazala 1235,5, razlika je 35, 1 kilogram. Plavi tim je imao 1038,7 kilograma, a danas imaju 1010,6 što znači da su lakši za 28,1 kilogram. No, bitan je postotak. -2,8 posto je izgubio Crveni tim, a Plavi tim – 2,7 posto, no budući da je Plavi dobio tri kile manje u Velikom izazovu, postotak je ispao veći, -3%, te su pobijedili!

Koga će Crveni tim eliminirati, gledatelji će saznati u ponedjeljak od 20 sati, na RTL-u.