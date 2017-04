KANDIDATI ‘ŽIVOTA NA VAGI’ U POHODU NA NAJVEĆI IZAZOV DO SADA: Nekima je to kamilica, a neki će ispustiti dušu

U večerašnjoj epizodi ‘Život na vagi’ kandidati će doći pred brdo šljunka na još jedan Veliki izazov.

Na brdo se pojedinačno penju po zastavice koje nose u podnožje. Tim koji prvi spusti zastavice je pobjednik i ima tri kilograma prednosti na vaganju. Dok će neki kandidati reći da je ovaj izazov kamilica naspram svega što su do sada prošli, za Gabrijelu i Hanu on će predstavljati najveći izazov do sada.

Crvenom timu nedostaje ozlijeđena Vlatka, a imaju i pravo izbaciti još dva člana kako bi bili brojčano ravnopravni s Plavima.

PLAVI TIM PRVI ISTRČAO MARATON I DOBIO NAGRADU: Može izabrati jednog od kandidata Crvenih u svoju ekipu!



Pred kandidatima je posljednji trening prije vaganja i oba tima se slažu da će vaganje ovog puta biti neizvjesno te kako bi i pobjednicima Velikog izazova na vagi dobro došlo čak minus 6 kila. Zadnji trening s trenerima možda može popraviti stvar pa se treningu Crvenih pridružuje i Vlatka koju će Mario Mlinarić u teretanu donijeti na rukama!

Slijedi još jedno neizvjesno vaganje – tko će si poslije maratona dati oduška u kuhinji pa će tako zaraditi plus na vagi te kako je Damirovo izbivanje iz kuće utjecalo na njegovu kilažu i hoće li Plavi ili Crveni tim završiti na eliminacijama gledatelji će saznati večeras, od 20.10 sati, na RTL-u.