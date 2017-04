KANDIDATI OPET RAZLJUTILI ŠPIČEKA SVOJIM KUHANJEM: ‘Da vam više nije palo na pamet to napraviti’

Kandidati su drugi dan zaredom kuhali prema receptu i pod mentorstvom jednog člana žirija. Večeras je na meniju bila sipa s pljukancima i steak od tune s pestom i baby mrkvom, a iako su uglavnom svi dobro odradili zadatak i učinili današnjeg mentora Ivana Pažanina ponosnim, Tomislav Špiček se naljutio jer njegove opaske ne uzimaju ozbiljno.

„Nemojte više da vam pada na pamet, što se mene tiče, da mi pečete tako sirovo i pačja prsa i bifteke i ne znam što. Rekao sam medium, najpoštenije prema svima. Zaboravite više na crveno i sirovo“, ozbiljan je bio Špiček, koji je Sanji i Moreni prigovorio zbog nedovoljno pečene tune.

Ni Katarinina i Ozanina tuna nije ispala dovoljno pečena, a pretjerale su i s nadjevom. No sipa im je, prema Špičekovom mišljenju, ispala najbolja. „Kad vi njih gledate, rekao bi čovjek da su zbunjene i da od toga neće biti ništa. Ali na kraju kad donesu tu hranu, to bude uvijek solidno, jestivo…bitno da na kraju taj proizvod bude dobar. Nemaju tehniku, ali vidi se pomak i učenje“, komentirao je Pažanin. Cure su bile najugodnije iznenađenje večeri i zaradile su visoka 23 boda.

Natali i Hrvoje servirali su najljepši tanjur i dobro ispekli tunu, no pesto im je ispao pregrub, a pljukanci vizualno katastrofa. Umak je teksturom pogođen, no nema okus sipe. Željan i Arsen muku su mučili s pljukancima, koji su naposljetku ispali odlični. „Problem je što ste stavili tog pesta unutra. Nije u receptu i nije utjecalo toliko na okus, ali se orah može osjetiti pod zubima“, kazao je Pažanin koji je pohvalio i njihovu tunu. Špiček ih je, pak, kaznio minus bodom zbog toga što su stavili pesto u pljukance, što nije bilo zadano receptom.

Martin i Kristijan odlično su ispekli tunu, a i pesto im je dobro ispao, kao i pljukanci. „Prezadovoljan sam ocjenama, tu su sad već sitni detalji koji odlučuju. Doslovno je nedostajalo tri žlice vode“, komentirao je Kristijan tri osmice od žirija. Moira i Zdravko su odlično ispekli tunu, no u pestu je bilo malo više oraha nego što bi trebalo. S pljukancima su imali isti problem kao i Sanja i Morena, nedostajalo im je dvije minute ukuhavanja. „Ovo je sipa s pljukancima, to nisu pljukanci sa sipom“, kratak je bio Špiček.

Na kraju dana, na vrh tablice zasjeli su Martin i Kristijan, koji s večerašnja 24 zarađena boda sada ukupno imaju 45 bodova. Najmanje uspješne večeras su bile Sanja i Morena sa samo 17 bodova. Kada se tome pribroje bodovi od jučer, njih dvije su s ukupnih 35 bodova zasjele na posljednje mjesto na tablici.

„Apsolutno sam zadovoljan današnjim danom. Mislim da je bilo teško napraviti domaće pljukance bez jaja i šug od sipe. To nije ni lako ni jednostavno, a oni su to stvarno odradili sa željom i ljubavlju i bili su motivirani. I svi su većinom odradili jako dobro“, zaključio je Pažanin na kraju dana. Sutra kandidati dobivaju potpuno novi zadatak, no bez mentorstva. O čemu je riječ, doznajte u 21:20 na RTL-u.