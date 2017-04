KANDIDATI NALJUTILI OZANU: ‘Došlo je vrijeme kada svatko gleda sebe i nitko više ne želi pomoći’

Kandidati showa večeras imaju posljednju priliku, zadnju šansu da si osiguraju kartu za vlak kojom će stići do sljedećeg kruga natjecanja.

Još večeras kuha sedam parova, i to sa sedam ključnih namirnica, od kojih će morati pripremiti glavno jelo s prilogom. Za pripremu će imati 60 minuta, a ispod srebrnih poklopaca nude se slani inćuni, oslić, proso, udon rezanci, kokosovo mlijeko, kisela repa i mozzarela.

ŠPIČEK SE KRIŽAO, A PAŽANINA SU ODUŠEVILI NATALI I HRVOJE: ‘Janjetina je savršena, a pire je sami seks’

Kako parovi biraju namirnice s obzirom na svoj prošlotjedni uspjeh, Katarini i Ozani preostalo je odabrati između udon rezanaca i oslića. Cure su se odlučile za oslića, a povratak na radnu jedinicu označio je početak njihovih problema. Naime, oslić treba biti dio zaokruženog i promišljenog recepta. Kristijan im je savjetovao da ga naprave s umakom ´burre blanc´, a nezainteresiranost kolega iz ‘Tri, dva, jedan-kuhaj!’ kuhinje i njihova nespremnost da pomognu damama u nevolji, naljutila je Ozanu.



„Super su svi, samo je jednostavno sad vrijeme kada svatko gleda sebe i mislim da nitko ne želi pomoći i to je to. Mi ćemo se tome prilagoditi i nećemo više pitati“, kazala je Ozana. Hoće li se netko ipak sjetiti svih koraka koji vode do savršenog burre blanca ili je došlo vrijeme da i Ozana i Katarina nešto nauče, doznajte večeras u 21:15 na RTL-u.