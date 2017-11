NATJECATELJE ‘ŽIVOTA NA VAGI’ VOJNI TRENING POTPUNO ULIJENIO: Zbog loših rezultata pretrpjeli tešku kaznu

Nakon pobune kandidata da im nema Destri te da zbog toga neće moći skinuti 40,7 kilograma, ona je došla na vaganje, ali je njezina vaga pokazala 0,3 kg više pa tako nisu uspjeli ostvariti cilj.

Destri je zbog odustajanja izgubila pravo i na imunitet koji je imala, što je značilo da definitivno napušta show, i to 11,3 kg lakša nego što je ušla.

Kandidati su u vojarni ostvarili loše rezultate te ih je po povratku u kuću zatekla neočekivana situacija – ostali su bez namještaja. Do sljedećeg vaganja moraju izdržati u tim uvjetima s tim da će imati mogućnost vraćati stvari koje im najviše nedostaju. Najviše ih je šokiralo što nemaju pristup teretani, a moraju smisliti treninge kojima će i dalje gubiti kilograme.

Jedino veselje im je bilo što su im se napokon vratili treneri Sanja i Mario, koji su im dali mogućnost da odaberu koji dio namještaja žele vratiti u kuću. Kandidati su odabrali teretanu, ali za povratak rekvizita moraju kolektivno izgubiti 13 tisuća kalorija na idućem treningu.



Sanja i Mario su im priredili treninge, ali su primijetili da ih je vojni tjedan dosta ulijenio te teže odrađuju stvari. Crveni tim je imao više problema s ostvarivanjem broja kalorija koje moraju skinuti, a najteže je išlo Sari i Josipu, koji je ozlijedio skočni zglob, pa dosta vježbi ne može odrađivati. Situaciju je dodatno otežalo i to što su trening radili na kiši pa im je odjeća bila natopljena. Mario je, pak, odradio trening sa svojim timom, a kasnije je priznao da je taj svoj trening posvetio Destri jer jako žali što je napustila show.

Sanja je s kandidatima odradila i malu radionicu dostave hrane te ih je podučila kako bi trebalo naručivati hranu, a da pritom bude što zdravija.

Pred natjecateljima je novi zadatak: čeka ih iskušenje, odnosno pladnjevi s poklopcima ispod kojih se krije iznenađenje. Četiri pladnja kriju nešto dobro, a dva nešto ukusno. Imaju priliku osvojiti videopoziv doma, saunu, masažu, čokoladnu tortu, ukusni sendvič ili imunitet. No pladnjeva je samo 6, a kandidata je 12, što znači da će pladanj dobiti samo oni koji prvi dođu do stola. Na kraju su do pladnjeva došli Jelena, Ljube, Mladen, Paško, Dorian i Josip.

Ljube je dobila saunu, Dorian čokoladnu tortu, Josip masažu, Paško sendvič s prženim krumpirićima, Jelena videopoziv, a Mladen imunitet.

Jelena je svoj videopoziv iskoristila za prijateljicu Vedranu, koja ima rođendan i s kojom je veže veliko prijateljstvo, a razgovor je protekao u suzama.

Kandidatima je sve teže kuhati bez ikakvog pribora pa su dobili zadatak da dva muška kandidata očiste kuhinju kako bi dobili pribor natrag. Na kraju su se Paško i Mladen javili da će čistiti, što je iznenadilo ostale jer su njih dvojica poznati po tome da najmanje sudjeluju u kućanskim poslovima.