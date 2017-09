KAKAV DOČEK, DAME SU BILE ODUŠEVLJENE: Vuk samotnjak Vinko iznenadio cure krevetom posutim ružinim laticama

I u Baćinska jezera, kod farmera Andre Bogunovića stigle su djevojke, no samo dvije! Andre, zvani Capitano, dočekao ih je u svom stilu – s barkom okićenom cvijećem. No, Sonja Hrvoj i Ruža Pejić komentirale su da im nedostaje Ines Petrić, koja se nije pojavila na dogovorenom mjestu. Stigla je naknadno budući da joj je puknuo kofer, ali ipak na vrijeme za ukrcaj u njegovu barku.

Za to vrijeme u Baranji, za doček djevojaka braća Koprivnjak pripremala su se kao za malu slavonsku svadbu, a djevojke su na kraju stigle taksijem koji ih je stajao 300 kuna pa su račun odlučile ‘servirati’ braći budući da nisu došli po njih. Ipak, doček kakav su im priredili ostavio ih je bez teksta budući da su im Zvonko i Danijel priredili šator i dočekali ih s cvijećem.





Djevojke nezadovoljne, sva pažnja odlazi Nikolini

Čim su svi sjeli pod šator, Zvonkove djevojke zaključile su kako farmer najviše pažnje poklanja Nikolini Šalić, a puno manje ostalima.

‘Više je usmjeren prema Nikolini nego prema nama dvjema. Nije da s nama ne razgovara, ali Niki je tu..’, kazala je Danijela Pavliček.

Kada je došlo vrijeme za podjelu soba kod Danijela, Nikolina Kudelić se izborila da bude sama u sobi, a Rebecca Schauer i Vedrana Pavljašević spavat će zajedno. Vedrana se odmah postavila kao gazdarica, što je ostalima malo zasmetalo, ali joj nisu uzele za zlo.

Poseban buket cvijeća za svaku djevojku

Kod Zorana u Poreču djevojke su također bile impresionirane njegovim manirama. Svaka je dobila buket cvijeća odabran posebno za nju, a čim su se malo opustile krenule su s prohtjevima. ‘Možeš mi skinuti ovaj kivi s drva, hoćeš napraviti par sklekića..’, padale su ideje, a Zoran je sve stoički podnosio. ‘Može, ali treba mi goriva, a moje gorivo su poljupci’, kazao je Zoran te napravio sklekove sa Sanjom na leđima!

Djevojke su se odmah dogovorile koja će spavati sama, a koja u paru. ‘Meni treba mir i tišina jer volim spavati’, kazala je Sanja Kralj dok su Marija Pušić i Evica Ratajec podijelile krevet.

Ružine latice po krevetima u Dalmatinskoj zagori

U Dalmatinskoj zagori Vinko je ugostio svoje dame te im pokazao sobu, a dodao je i ružine latice po krevetima što ih je ugodno iznenadilo. ‘Spavaću sobu kada sam vidjela s laticama skoro sam pala u nesvijest. Kako je to romantično! Ni sama se toga ne bih sjetila’, otkrila je sretno Marija Vrdoljak.

Marina je momcima pokazala gdje će spavati, a dečkima se svidio raspored spavanja koji je složila. No, iako su bili iznenađeni, nisu pokazali negodovanje kada im je rekla da u slobodno vrijeme ne smiju gledati televiziju. ‘Imam ja pametnijeg posla za vas, a to vam je bicikl. Svaki dan bar pola sata za zdravlje’, objasnila im je. Saši je Marina priredila posebno iznenađenje – spavat će u roza sobi njezine kćerkice budući da zna da i on doma ima kćer.

