KAD JE LJUBAV U PITANJU, NEMA VREMENA ZA ČEKANJE! Alojz i Monika se odlučili na veliki korak

Najveći šarmer posljednje sezone ruralityja Ljubav je na selu pronašao je ljubav po izlasku iz showa, a on i njegova 19-godišnja djevojka nakon samo dva mjeseca veze su učinili velik korak.

Alojz Kanceljak, zvijezda prošle sezone serijala Ljubav je na selu, pronašao je ljubav po izlasku iz showa, i to preko Facebooka. On i njegova 19-godišnja djevojka Monika Peček zajedno su nešto više od dva mjeseca, no čini se kako je ozbiljno jer su odlučili živjeti zajedno, piše RTL.

‘Zagorski Putin’ i njegova odbranica trošili su mnogo novca na putovanja kako bi se mogli vidjeti, a kako su nerazdvojni, zaključili su da je najisplativije da zajedno žive.



“Zajedno živimo dva tjedna. Tako smo odlučili jer se puno novca troši na putovanja. Bolje da smo tu. Ili kod nje, svejedno. Da se troškovi smanje”, rekao je Alojz za RTL.

Lojzekova mama želi unuka

Par se upoznao putem Facebooka. Monika je Lojzku poslala zahtjev za prijateljstvo vidjevši ga na televiziji, i tako je sve počelo. No, Lojzekova djevojka priznaje da joj je zasmetalo njegovo ponašanje u showu.

“Nije mi se svidjelo što je skakao s jedne na drugu. Ali, to je prošlost pa nećemo po tome kopati”, kaže Monika.

Alojz je objasnio da je Monika gradska cura koja se vrlo lako priviknula na život na selu. Brzo je naučila pomusti kravu, što joj je pokazala njegova majka Štefica.

“Jedva čekam prinovu, ali to je sve na njima”, rekla je 52-godišnja Štefica.