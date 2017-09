KAD IZLET POSTANE NOĆNA MORA: Nova sezona popularnog realityja u zubatim klancima Velebita

Doma TV od 25. rujna donosi šestu sezonu popularne reality serije ‘Preživljavanje udvoje’ (Dual Survival) u kojoj će obožavatelji avantura moći pratiti nove parove stručnjaka za preživljavanje u brojim izazovima usred divljine.

U prvoj epizodi sezone gledatelji će imati priliku naučiti kako izvući živu glavu u opasnom okruženju Velebita! Zatočeni u zubatim klancima planine Velebit, novi partneri – iskusni lovac Josh James i bivši pripadnik Specijalnih snaga Grady Powell – morat će surađivati kako bi plovili hladnim brzacima te se spustili opasnim vodopadima radi pronalaska spasa u zabačenom krajoliku hrvatske divljine!

Osuđeni na divljinu

U ovom scenariju Grady i Josh u ulozi su dvojice avanturista čiji se izlet pretvori u noćnu moru kada se njihova splav na raftingu ošteti i izgubi. Sa samo jednom vrećom ograničenih resursa, njihov je prioritet pronaći splav. Ploviti rijekom daleko je učinkovitije od putovanja pješke, a uz to im i povećava izglede za pronalazak civilizacije.

Njih dvojica započinju putovanje i naposljetku uoče splav u rijeci, no usprkos njihovu trudu, voda je odnosi do polovice visine vodopada. Josh i Grady u ovom će nastavku naići na brojne druge prepreke na putu prema civilizaciji: morat će skupljati vodu te je ugrijati s pomoću usijanog kamenja kako bi termički uništili potencijalne bakterije i rehidrirali se, pronaći način da dođu do splavi, a zatim i pokrpati rupe na njoj, ali i izraditi improvizirani mijeh kako bi napuhali splav.



Neugodno iznenađenje

Situacija će svakim trenutkom postajati sve napetija, a nakon što se napokon otisnu u vodu, čeka ih još jedno neugodno iznenađenje iz kojeg samo rijetki mogu izvući živu glavu!

Hoće li ovi iskusni stručnjaci za preživljavanje pronaći civilizaciju i izvući se neozlijeđeni s nemilosrdnog Velebita može se doznati u ponedjeljak, 25. rujna, u reality seriji ‘Preživljavanje udvoje’ na Doma TV-u.